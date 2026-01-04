Николас Мадуро доставлен в следственный изолятор в Бруклине

CNN: Мадуро был доставлен в следственный изолятор в Бруклине

Президента Венесуэлы Николас Мадуро доставили в следственный изолятор в Бруклине, США. Об этом сообщили журналисты телеканала CNN со ссылкой на представителей управления полиции Нью-Йорка. К моменту прибытия задержанного политика в сопровождении полицейского кортежа у здания собралась толпа. Некоторые из несли флаги Венесуэлы в руках аплодировали.

«Мадуро прибыл в столичный следственный изолятор в Бруклине после того, как его доставили вертолетом на Манхэттен», — сказано в материале.

В тексте также подчеркивается, что Мадуро предстанет перед федеральным судом Манхэттена на следующей неделе.

Николас Мадуро и его жена Силия Флорес были захвачены и вывезены из своей страны в ходе крупномасштабного удара США по Каракасу в ночь на 3 января. Глава Белого дома Дональд Трамп публично заявил об успехе операции и исполнении ее цели. Он опубликовал фото пленника с черной маской на лице и выступил с рядом заявлений.

В частности, Трамп обвинил лично Мадуро и его жену в наркотерроризме против американцев и пообещал им «американское правосудие». Вашингтон также обвиняет венесуэльского лидера в хранении оружия, планах использовать его против США и заговорах. По словам Трампа, у него есть веские доказательства сотрудничества политика с наркокартелями.

Обязанности Мадуро в Венесуэле теперь исполняет вице-президент Делси Родригес. Она назвала действия Штатов актом агрессии под надуманным предлогом и указала на истинные цели — контроль над добычей нефти в республике. И объявила, что в ее государстве вступил в силу закон о введении чрезвычайного положения. МИД РФ, как и ряд представителей других стран, призвал американское руководство освободить Мадуро и его супругу.

