Дмитриев поинтересовался реакцией лидеров ЕС на ситуацию вокруг Венесуэлы

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 25 0

Американские военные нанесли удары по Каракасу и захватили президента республики Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес.

Как лидеры ЕС отреагируют на ситуацию вокруг Венесуэлы

Фото: © РИА Новости/Сергей Булкин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Конфликт США и Венесуэлы

Дмитриев о реакции ЕС на ситуацию в Венесуэле: Их ценности выставлены на продажу

Какой будет реакция лидеров Евросоюза (ЕС) на американскую военную операцию в Венесуэле и захват президента республики Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес? Таким вопросом в публикации для социальной сети X задался Кирилл Дмитриев, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

В своем посте он поинтересовался, в первую очередь, их ответом на заявление президента США Дональда Трампа относительно переходного периода в Венесуэле. И поставил под сомнение ценности, в том числе, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, главы евродипломатии Кайи Каллас, канцлера Германии Фридриха Мерца и премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

«Давайте послушаем от Урсулы, Кайи, Мерца и Стармера про европейские и британские ценности. Их фальшивые ценности выставлены на продажу», — заявил Дмитриев.

По мнению спецпредставителя президента РФ, процесс ожидания ответа европейских политиков можно сравнить с сюжетом пьесы ирландского драматурга Сэмюэла Беккета «В ожидании Годо». Ее главные герои теряют счет дням, но надеются на встречу с Годо, который, как они думают, наделит смыслом их существование и избавит от угроз враждебного мира. Они только мечтают о переменах, которые так и не наступают.

В ночь на 3 января по распоряжению Трампа американские военные атаковали Каракас и захватили Мадуро с супругой, после чего переправили в штат Нью-Йорк. В Штатах, по словам главы Белого дома, их ждет суд в связи с обвинениями в наркотерроризме, хранении оружия и заговорах — до четырех пожизненных сроков. Вашингтон планирует управлять Венесуэлой, пока не произойдет «безопасный, надлежащий и разумный переход власти».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что как минимум 40 человек погибли в результате атаки США на Венесуэлу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Конфликт США и Венесуэлы
4 янв
NYT: не менее 40 человек погибли в результате атаки США на Венесуэлу
4 янв
Везут на суд: что известно о судьбе Мадуро и его супруги после операции США в Каракасе
4 янв
Родригес указала на акт агрессии США против Венесуэлы под надуманным предлогом
4 янв
Стало известно, когда пройдет заседание Совбеза ООН по Венесуэле
3 янв
Лавров и глава МИД Белоруссии обсудили удары США по Венесуэле
3 янв
Пресс-конференция Трампа по итогам операции в Каракасе — главные заявления
3 янв
Трамп заявил что не обсуждал с Путиным ситуацию вокруг Венесуэлы
3 янв
Трамп обвинил режим Мадуро в краже нефтяной отрасли Венесуэлы
3 янв
Трамп назвал целью операции США в Венесуэле захват Мадуро
3 янв
Трамп заявил о намерении США управлять Венесуэлой до смены власти
-8° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:25
Дмитриев поинтересовался реакцией лидеров ЕС на ситуацию вокруг Венесуэлы
2:51
NYT: не менее 40 человек погибли в результате атаки США на Венесуэлу
2:28
«Сказал и сделал»: почему Леха из «Ландышей» стал новым героем молодежи
2:06
Силы ПВО уничтожили еще два летевших к Москве беспилотника
1:39
Везут на суд: что известно о судьбе Мадуро и его супруги после операции США в Каракасе
1:16
Умер заслуженный артист России Роман Улыбин

Сейчас читают

«Сказал и сделал»: почему Леха из «Ландышей» стал новым героем молодежи
Женщина погибла из-за травмы на предприятии в Кузбассе
Ложиться пораньше бесполезно: что на самом деле помогает уснуть
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео