WP: Мадуро зачитают обвинения в суде в Нью-Йорке 5 января

Захваченному американскими военными во время атаки США на Каракас президенту Венесуэлы Николасу Мадуро официально зачитают обвинения в суде Нью-Йорка 5 января в 20:00 по московскому времени. Об этом сообщила газета The Washington Post, ссылаясь на осведомленный источник.

Ожидается, что свергнутый лидер предстанет перед судом в понедельник в окружном суде США в Нижнем Манхэттене.

Министерство юстиции в обвинительном заключении, обнародованном в субботу, 3 января, обвинило Мадуро и его жену Силию Флорес в незаконном обогащении в результате сговора с целью наводнения Соединенных Штатов наркотиками.

Кроме того, Вашингтон также обвинил венесуэльского лидера в хранении оружия, планах использовать его против США и заговорах. По словам американского президента Дональда Трампа, у него есть веские доказательства сотрудничества политика с наркокартелями.

Во время похищения президента Венесуэлы Николаса Мадуро и первой леди Силии Флорес американские военные убили значительную часть охраны венесуэльского лидера. В настоящее время они содержатся в столичном следственном изоляторе Бруклина в ожидании судебного заседания.

Ранее Трамп заявлял, что Соединенные Штаты будут «управлять» Венесуэлой в течение неопределенного периода после субботнего рейда, отметив, что Америка «не боятся присутствия сухопутных войск».

Обязанности Мадуро в Венесуэле теперь исполняет вице-президент Делси Родригес. В телевизионном обращении в субботу она назвала Мадуро законным лидером страны. Родригес объявила о вступлении в силу закона о введении чрезвычайного положения.

