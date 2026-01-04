Стало известно, когда Мадуро предстанет перед судом

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко

Президент Венесуэлы содержится в следственном изоляторе Бруклина с 3 января.

WP: Мадуро зачитают обвинения в суде в Нью-Йорке 5 января

Фото: www.globallookpress.com/Avn

Тема:
Конфликт США и Венесуэлы

Захваченному американскими военными во время атаки США на Каракас президенту Венесуэлы Николасу Мадуро официально зачитают обвинения в суде Нью-Йорка 5 января в 20:00 по московскому времени. Об этом сообщила газета The Washington Post, ссылаясь на осведомленный источник.

Ожидается, что свергнутый лидер предстанет перед судом в понедельник в окружном суде США в Нижнем Манхэттене.

Министерство юстиции в обвинительном заключении, обнародованном в субботу, 3 января, обвинило Мадуро и его жену Силию Флорес в незаконном обогащении в результате сговора с целью наводнения Соединенных Штатов наркотиками.

Кроме того, Вашингтон также обвинил венесуэльского лидера в хранении оружия, планах использовать его против США и заговорах. По словам американского президента Дональда Трампа, у него есть веские доказательства сотрудничества политика с наркокартелями.

Во время похищения президента Венесуэлы Николаса Мадуро и первой леди Силии Флорес американские военные убили значительную часть охраны венесуэльского лидера. В настоящее время они содержатся в столичном следственном изоляторе Бруклина в ожидании судебного заседания.

Ранее Трамп заявлял, что Соединенные Штаты будут «управлять» Венесуэлой в течение неопределенного периода после субботнего рейда, отметив, что Америка «не боятся присутствия сухопутных войск».

Обязанности Мадуро в Венесуэле теперь исполняет вице-президент Делси Родригес. В телевизионном обращении в субботу она назвала Мадуро законным лидером страны. Родригес объявила о вступлении в силу закона о введении чрезвычайного положения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

4 янв
При похищении Мадуро военные США убили значительную часть его охраны
4 янв
США не воюют с Венесуэлой: Рубио назвал цель новых ударов и захватов судов
4 янв
Активисты вышли на митинги по всему миру в связи с атакой США на Венесуэлу
4 янв
Мадуро могут поместить в нью-йоркский изолятор с репутацией «ада на земле»
4 янв
Операция США в Венесуэле стала предупреждением Киеву
4 янв
Николас Мадуро доставлен в следственный изолятор в Бруклине
4 янв
«Громкая авантюра»: в США начались митинги в поддержку Венесуэлы
4 янв
Верховный суд Венесуэлы признал Родригес исполняющей обязанности президента
4 янв
Президента Венесуэлы Николаса Мадуро доставили в офис DEA в Нью-Йорке
4 янв
Дмитриев поинтересовался реакцией лидеров ЕС на ситуацию вокруг Венесуэлы
