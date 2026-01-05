Танки Т-72Б3М нанесли удар по боевикам ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

ВС РФ продолжают теснить неприятеля.
Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Танки Т-72Б3М нанесли удар по боевикам ВСУ
Экипаж танка Т-72Б3М 506-го гвардейского мотострелкового Познанского полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» огнем с закрытой огневой позиции (ЗОП) уничтожил штурмовую группу формирований ВСУ, пытавшуюся провести ротацию подразделений в лесополосе в районе населенного пункта Гришино на красноармейском направлении специальной военной операции.
Танкисты, получив координаты выявленной живой силы ВСУ, размаскировали боевую машину, навелись, выставили посты воздушного наблюдения для защиты танка от вражеских FPV-дронов и приступили к огневому поражению противника. Танковый экипаж выполнил серию точных выстрелов 125-мм осколочно-фугасными снарядами с закрытой огневой позиции с дистанции более восьми километров.
Огневое воздействие привело к уничтожению живой силы противника и их укрытий. Благодаря постоянной передаче объективной информации от военнослужащих расчетов войск беспилотных систем танкисты точно поражают цели, корректируя огонь в режиме реального времени.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 4 янв
- Силы ПВО России сбили 41 украинский БПЛА за три часа
- 4 янв
- ВС РФ освободили населенный пункт Подолы в Харьковской области
- 4 янв
- Число жертв удара ВСУ по гостинице в Херсонской области возросло до 29 человек
- 4 янв
- Силы ПВО России сбили 42 украинских беспилотника за два часа
- 4 янв
- Силы ПВО уничтожили 90 украинских беспилотников над регионами России за ночь
- 4 янв
- Силы ПВО уничтожили еще два летевших к Москве беспилотника
- 3 янв
- Российские войска освободили населенный пункт Бондарное в ДНР
- 3 янв
- «Аллигатор» уничтожил опорник ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 3 янв
- Артиллеристы уничтожили командный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 2 янв
- ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ВПК и энергетики Украины
Читайте также
93%
Нашли ошибку?