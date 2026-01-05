Танки Т-72Б3М нанесли удар по боевикам ВСУ

Экипаж танка Т-72Б3М 506-го гвардейского мотострелкового Познанского полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» огнем с закрытой огневой позиции (ЗОП) уничтожил штурмовую группу формирований ВСУ, пытавшуюся провести ротацию подразделений в лесополосе в районе населенного пункта Гришино на красноармейском направлении специальной военной операции.

Танкисты, получив координаты выявленной живой силы ВСУ, размаскировали боевую машину, навелись, выставили посты воздушного наблюдения для защиты танка от вражеских FPV-дронов и приступили к огневому поражению противника. Танковый экипаж выполнил серию точных выстрелов 125-мм осколочно-фугасными снарядами с закрытой огневой позиции с дистанции более восьми километров.

Огневое воздействие привело к уничтожению живой силы противника и их укрытий. Благодаря постоянной передаче объективной информации от военнослужащих расчетов войск беспилотных систем танкисты точно поражают цели, корректируя огонь в режиме реального времени.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

