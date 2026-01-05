Трамп высказался о возможности повторной военной операции в Венесуэле

Айшат Татаева
Айшат Татаева

Вашингтон сейчас сосредоточен на восстановлении нефтяной инфраструктуры страны.

Трамп о возможности повторной военной операции в Венесуэле

Фото: www.globallookpress.com/Jonathan Ernst

Конфликт США и Венесуэлы

Трамп: США не понадобится проведение второй военной операции в Венесуэле

Вашингтон сейчас управляет Венесуэлой и сосредоточен прежде всего на восстановлении нефтяной инфраструктуры страны, заявил президент США Дональд Трамп. Он отметил, что в Вашингтоне не считают необходимым вновь применять военную силу против Венесуэлы.

Трамп также добавил, что нефтяные компании проявляют большой интерес к работе в Венесуэле и готовы инвестировать в ее экономику. При этом, по его словам, выборы в стране состоятся, «когда настанет подходящий момент».

Все американцы, получившие ранения в ходе операции США в Венесуэле, как отметил американский лидер, находятся в хорошей форме. Трамп также заявил, что на текущем этапе Соединенные Штаты думают больше о возрождении нефтяного сектора, чем о проведении выборов.

Кроме того, президент США утверждает, что в результате американской военной операции в Венесуэле было убито много граждан Кубы, которые охраняли Николаса Мадуро.

Президент США Дональд Трамп 3 января сообщил о проведении американскими вооруженными силами крупной операции на территории Венесуэлы. В результате этих действий были задержаны венесуэльский лидер Николас Мадуро и его супруга, после чего их вывезли за пределы страны.

На фоне этих заявлений Министерство иностранных дел России выступило с призывом к американской стороне освободить главу Венесуэлы. В МИД подчеркнули, что любые противоречия должны урегулироваться исключительно дипломатическим путем, а применение силовых методов назвали недопустимым.

Позднее Трамп заявил, что, по его словам, у США имеются обширные доказательства причастности Мадуро к преступной деятельности. В частности, американский президент утверждает, что венесуэльский лидер лично координировал деятельность Cartel de los Soles, который, как заявляется, был связан с поставками наркотиков в Соединенные Штаты.

В тот же день телеканал NBC News опубликовал видеозапись, на которой, как утверждается, зафиксирован момент вывода Мадуро и его супруги из самолета после приземления в Нью-Йорк. По данным Sky News, венесуэльский лидер находился под усиленной охраной, в том числе в сопровождении сотрудников DEA.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
 
 

