Вертолет с Мадуро приземлился возле здания суда в Нью-Йорке

Вертолет, на борту которого находился президент Венесуэлы Николас Мадуро, совершил посадку рядом со зданием суда в Нью-Йорке. Об этом сообщил телеканал CNN.

После приземления венесуэльский лидер пересел в бронированный автомобиль, который доставил его непосредственно к месту судебного разбирательства.

Суд над Мадуро

Николасу Мадуро, задержанному американскими военными в ходе операции США в Каракасе, официально должны предъявить обвинения в суде Нью-Йорка 5 января в 20:00 по московскому времени. Газета The Washington Post со ссылкой на источник писала, что Мадуро предстанет перед федеральным судом в Нижнем Манхэттене.

Министерство юстиции США обнародовало обвинительное заключение 3 января. В документе Мадуро и его супругу Силию Флорес обвиняют в незаконном обогащении и участии в заговоре, связанном с поставками наркотиков в Соединенные Штаты. Помимо этого, американская сторона инкриминировала венесуэльскому лидеру хранение оружия, планы его применения против США и участие в других заговорах.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что у Вашингтона есть доказательства связей Мадуро с наркокартелями.

Во время операции по захвату президента Венесуэлы и первой леди, по имеющейся информации, была ликвидирована значительная часть его охраны. Мадуро и Флорес содержались в следственном изоляторе Бруклина в ожидании суда.

До этого Трамп заявлял о намерении США контролировать ситуацию в Венесуэле на неопределенный срок после рейда. Он подчеркивал, что Вашингтон не исключает присутствия сухопутных сил.

Исполнение обязанностей главы государства в Венесуэле временно перешло к вице-президенту Венесуэлы Делси Родригес. При этом она назвала Мадуро законным президентом страны в телевизионном обращении и объявила о введении режима чрезвычайного положения в стране.

