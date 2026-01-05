Вертолет с Мадуро приземлился возле здания суда в Нью-Йорке
После венесуэльский лидер пересел в бронированный автомобиль.
Фото: Reuters/ADAM GRAY
Вертолет, на борту которого находился президент Венесуэлы Николас Мадуро, совершил посадку рядом со зданием суда в Нью-Йорке. Об этом сообщил телеканал CNN.
После приземления венесуэльский лидер пересел в бронированный автомобиль, который доставил его непосредственно к месту судебного разбирательства.
Суд над Мадуро
Николасу Мадуро, задержанному американскими военными в ходе операции США в Каракасе, официально должны предъявить обвинения в суде Нью-Йорка 5 января в 20:00 по московскому времени. Газета The Washington Post со ссылкой на источник писала, что Мадуро предстанет перед федеральным судом в Нижнем Манхэттене.
Министерство юстиции США обнародовало обвинительное заключение 3 января. В документе Мадуро и его супругу Силию Флорес обвиняют в незаконном обогащении и участии в заговоре, связанном с поставками наркотиков в Соединенные Штаты. Помимо этого, американская сторона инкриминировала венесуэльскому лидеру хранение оружия, планы его применения против США и участие в других заговорах.
Президент США Дональд Трамп заявлял, что у Вашингтона есть доказательства связей Мадуро с наркокартелями.
Во время операции по захвату президента Венесуэлы и первой леди, по имеющейся информации, была ликвидирована значительная часть его охраны. Мадуро и Флорес содержались в следственном изоляторе Бруклина в ожидании суда.
До этого Трамп заявлял о намерении США контролировать ситуацию в Венесуэле на неопределенный срок после рейда. Он подчеркивал, что Вашингтон не исключает присутствия сухопутных сил.
Исполнение обязанностей главы государства в Венесуэле временно перешло к вице-президенту Венесуэлы Делси Родригес. При этом она назвала Мадуро законным президентом страны в телевизионном обращении и объявила о введении режима чрезвычайного положения в стране.
Ранее, писал 5-tv.ru, в США у места судебного слушания по делу Мадуро собрались митингующие.
