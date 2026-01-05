Дельси Родригес официально принесла присягу как временный президент Венесуэлы

|
София Головизнина
София Головизнина Журналист Срочная новость 41 0

Николас Мадуро ранее был вывезен в США.

Кто станет президентом Венесуэлы

Фото: www.globallookpress.com/Wei Neiruilaquanguodaibiaodahui

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Конфликт США и Венесуэлы

В Каракасе прошла торжественная церемония приведения к присяге Дельси Родригес в качестве временно исполняющей обязанности президента Венесуэлы, после того как прежний глава государства оказался отстранён от управления страной в результате военной операции США.  Трансляцию события вел телеканал Telesur.

По решению Верховного суда Венесуэлы вице-президент страны Дельси Элоина Родригес Гомес была назначена на должность временного президента сразу после того, как президент Николас Мадуро был захвачен американскими спецслужбами в ходе военной операции на территории республики. Такое постановление суда направлено на обеспечение преемственности власти и защиту суверенитета государства, указано в официальных документах.

На церемонии присяги Родригес, которой 56 лет и которая ранее занимала пост вице-президента и ряд ключевых постов в правительстве, обратилась к нации с призывом к единству и мирному урегулированию ситуации. Она подчеркнула, что страна должна остаться независимой и не станет «колонией» какой-либо державы, отметили участники мероприятия. 

 

Тема:
Конфликт США и Венесуэлы
5 янв
ООН не получала никаких объяснений от США по операции в Венесуэле
5 янв
Суд над Мадуро в Нью-Йорке: что происходило на первом заседании
5 янв
Швейцария заморозила активы Мадуро и его окружения
5 янв
Венесуэла объявила мобилизацию после удара США
5 янв
Россия потребовала немедленного освобождения Мадуро и его супруги
5 янв
Будапешт остался в стороне от позиции ЕС по Венесуэле
5 янв
Спортивный костюм с фото задержания венесуэльского лидера стал хитом продаж
5 янв
Вертолет с Мадуро приземлился возле здания суда в Нью-Йорке
5 янв
В Венесуэле связали успех удара США с применением спутниковых технологий
5 янв
В США у места судебного слушания по делу Мадуро собрались митингующие
-5° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:58
«Аист прилетел в четвертый раз»: Сафронов поделился личным видением чудес
23:37
Три грузовика не помогли: Долина снова перенесла переезд из проданной Лурье квартиры
23:18
ООН не получала никаких объяснений от США по операции в Венесуэле
22:55
Дельси Родригес официально принесла присягу как временный президент Венесуэлы
22:30
Суд над Мадуро в Нью-Йорке: что происходило на первом заседании
22:10
Собянин рассказал, где находятся самые протяженные лыжные трассы в Москве

Сейчас читают

Город из Библии: ученые обнаружили археологическое доказательство Нового Завета
ИИ и дети без гражданства: какие технологии изменят мир в 2026 году
«Глубоко любимый друг»: на могиле Мэттью Перри установили памятную табличку
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео