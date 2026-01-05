Дельси Родригес официально принесла присягу как временный президент Венесуэлы
Николас Мадуро ранее был вывезен в США.
Фото: www.globallookpress.com/Wei Neiruilaquanguodaibiaodahui
В Каракасе прошла торжественная церемония приведения к присяге Дельси Родригес в качестве временно исполняющей обязанности президента Венесуэлы, после того как прежний глава государства оказался отстранён от управления страной в результате военной операции США. Трансляцию события вел телеканал Telesur.
По решению Верховного суда Венесуэлы вице-президент страны Дельси Элоина Родригес Гомес была назначена на должность временного президента сразу после того, как президент Николас Мадуро был захвачен американскими спецслужбами в ходе военной операции на территории республики. Такое постановление суда направлено на обеспечение преемственности власти и защиту суверенитета государства, указано в официальных документах.
На церемонии присяги Родригес, которой 56 лет и которая ранее занимала пост вице-президента и ряд ключевых постов в правительстве, обратилась к нации с призывом к единству и мирному урегулированию ситуации. Она подчеркнула, что страна должна остаться независимой и не станет «колонией» какой-либо державы, отметили участники мероприятия.
