Адвокат заявил о позиции Николаса Мадуро на слушании в Нью-Йорке

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 26 0

Президент Венесуэлы на данный момент не обращается с просьбами об освобождении.

Адвокат сообщил позицию Мадуро на слушаниях в Нью-Йорке

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Kyle Mazza/CNP/MediaPun

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Конфликт США и Венесуэлы

Николас Мадуро на данный момент не обращается с просьбами об освобождении

Президент Венесуэлы Николас Мадуро на данный момент не обращается с просьбами об освобождении. Об этом его адвокат заявил во время судебного заседания в Нью-Йорке, сообщает телеканал CNN.

«В настоящее время господин Мадуро не добивается освобождения», — цитирует адвоката телеканал.

Ранее Мадуро выступил на судебном заседании в Нью-Йорке, о чем сообщил корреспондент Fox News с места событий.

В начале своего обращения Мадуро заявил суду, что рассматривает себя как военнопленного, поскольку был захвачен у себя дома в Каракасе. Его выступление было прервано судьей практически сразу же после начала.

В ходе заседания венесуэльский лидер также подчеркнул, что не признает своей вины по предъявленным обвинениям. Он отметил, что ранее не был ознакомлен с обвинительным заключением и не знает, какими процессуальными правами располагает.

Кроме того, как передает агентство Reuters, супруга президента Венесуэлы Силия Флорес также отказалась признать вину по делу о незаконном обороте кокаина на территории Соединенных Штатов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Конфликт США и Венесуэлы
6 янв
NBC News: в США заявили, что не имеют отношения к стрельбе в Каракасе
6 янв
СМИ сообщили о стрельбе у президентского дворца в Каракасе
6 янв
Трамп заявил, что в ближайшие 30 дней в Венесуэле не будет выборов
5 янв
ООН не получала никаких объяснений от США по операции в Венесуэле
5 янв
Дельси Родригес официально принесла присягу как временный президент Венесуэлы
5 янв
Суд над Мадуро в Нью-Йорке: что происходило на первом заседании
5 янв
Швейцария заморозила активы Мадуро и его окружения
5 янв
Венесуэла объявила мобилизацию после удара США
5 янв
Россия потребовала немедленного освобождения Мадуро и его супруги
5 янв
Будапешт остался в стороне от позиции ЕС по Венесуэле
-7° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.23
0.78 92.09
0.61
Рождественский парад планет в январе 2026: что ждет каждый знак зодиака

Последние новости

15:18
Сергей Собянин рассказал об одном из самых протяженных катков в России
15:03
Подросток устроил смертельную драку в Ленинградской области
15:00
Рождественские колядки: приметы и традиции древнего народного обряда
14:58
Адвокат заявил о позиции Николаса Мадуро на слушании в Нью-Йорке
14:41
Полиция остановила «голое» новогоднее шоу в одном из баров Москвы
14:24
Дмитриев заявил, что США уже определились с судьбой Гренландии

Сейчас читают

В Минздраве назвали средний возраст, в котором россиянки становятся матерями
Ссоры, работа и гадания: что можно и чего нельзя делать в Рождественский сочельник
Пора возвращаться: врач о том, как сбросить до 2 кг за новогодние праздники
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео