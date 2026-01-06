Пожар произошел на нефтебазе в Белгородской области после атаки дронов ВСУ
На место происшествия прибыли оперативные службы.
Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова
В Белгородской области произошел пожар на нефтебазе в результате массированной атаке украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в мессенджере Telegram.
Возгорание возникло на территории Старооскольского округа. В результате детонации загорелись несколько резервуаров. На место происшествия прибыли оперативные службы. По предварительной информации, пострадавших нет.
«Пожарными расчетами производится тушение пожара», — добавил Гладков.
Как ранее рассказывал 5-tv.ru, в Липецкой области зафиксировано возгорание на промышленной площадке, причиной которого стало падение беспилотника. Инцидент произошел на территории Усманского округа.
Также минувшей ночью, с 5 на 6 января, силы ПВО ликвидировали украинские дроны в небе над Воронежской областью. Один из сбитых БПЛА упал на железнодорожные пути, после чего произошла задержка нескольких поездов.
Удар ВСУ пришелся и на Вологодскую область, в которой зафиксировали падение шести украинских беспилотников. При этом пострадавших не оказалось.
