Трамп: Венесуэла отдаст США до 50 миллионов баррелей нефти
Ее погрузят на танкеры и доставят напрямую к американским разгрузочным терминалам.
Фото: Reuters/Kevin Lamarque
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Власти Венесуэлы намерены передать Соединенным Штатам от 30 до 50 миллионов баррелей нефти для дальнейшей реализации на рынке, при этом контроль над средствами, вырученными от продажи, возьмет на себя президент США Дональд Трамп. Об этом он сообщил 6 января в социальной сети Truth Social.
Как отметил американский лидер, речь идет о высококачественной нефти, находящейся под санкциями, которая будет продаваться по рыночной стоимости. По его словам, временные власти Венесуэлы согласились передать указанный объем сырья Соединенным Штатам Америки.
Трамп подчеркнул, что финансовые поступления от продажи нефти будут находиться под его личным контролем как президента США и направляться с учетом интересов граждан обеих стран.
Кроме того, он сообщил, что дал распоряжение министру энергетики Крису Райту немедленно приступить к выполнению этого плана. Согласно заявлению Трампа, поставки нефти будут осуществляться танкерами-хранилищами с последующей разгрузкой непосредственно в американских портах.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX
- 7 янв
- Венесуэла объявила недельный траур по погибшим при нападении США
- 6 янв
- Москва поддержала Каракас на фоне кризиса вокруг власти
- 6 янв
- Адвокат заявил о позиции Николаса Мадуро на слушании в Нью-Йорке
- 6 янв
- NBC News: в США заявили, что не имеют отношения к стрельбе в Каракасе
- 6 янв
- СМИ сообщили о стрельбе у президентского дворца в Каракасе
- 6 янв
- Трамп заявил, что в ближайшие 30 дней в Венесуэле не будет выборов
- 5 янв
- ООН не получала никаких объяснений от США по операции в Венесуэле
- 5 янв
- Дельси Родригес официально принесла присягу как временный президент Венесуэлы
- 5 янв
- Суд над Мадуро в Нью-Йорке: что происходило на первом заседании
- 5 янв
- Швейцария заморозила активы Мадуро и его окружения
Читайте также
86%
Нашли ошибку?