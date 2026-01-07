Трамп: Венесуэла отдаст США до 50 миллионов баррелей нефти

Айшат Татаева
Айшат Татаева 31 0

Ее погрузят на танкеры и доставят напрямую к американским разгрузочным терминалам.

Трамп: Венесуэла отдаст США до 50 миллионов баррелей нефти

Фото: Reuters/Kevin Lamarque

Тема:
Конфликт США и Венесуэлы

Власти Венесуэлы намерены передать Соединенным Штатам от 30 до 50 миллионов баррелей нефти для дальнейшей реализации на рынке, при этом контроль над средствами, вырученными от продажи, возьмет на себя президент США Дональд Трамп. Об этом он сообщил 6 января в социальной сети Truth Social.

Как отметил американский лидер, речь идет о высококачественной нефти, находящейся под санкциями, которая будет продаваться по рыночной стоимости. По его словам, временные власти Венесуэлы согласились передать указанный объем сырья Соединенным Штатам Америки.

Трамп подчеркнул, что финансовые поступления от продажи нефти будут находиться под его личным контролем как президента США и направляться с учетом интересов граждан обеих стран.

Кроме того, он сообщил, что дал распоряжение министру энергетики Крису Райту немедленно приступить к выполнению этого плана. Согласно заявлению Трампа, поставки нефти будут осуществляться танкерами-хранилищами с последующей разгрузкой непосредственно в американских портах.

Тема:
Конфликт США и Венесуэлы
