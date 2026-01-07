Осторожно, гололед! Какая погода ожидается в Москве 7 января

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 36 0

В ночные часы температура воздуха стабильно удержится ниже нуля.

Какая погода ожидается в Москве 7 января

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Тема:
Погода

Жителей столичного региона в среду, 7 января, ожидает пасмурная зимняя погода с осадками. Как следует из прогноза, размещенного на сайте Гидрометцентра России, в течение дня пройдет небольшой снег, местами интенсивность осадков может усиливаться. На дорогах прогнозируется гололедица.

В дневные часы в Москве температура воздуха составит от –6 до –4 градусов. В ночное время ожидается похолодание до –8 градусов.

На территории Московской области днем столбики термометров будут показывать от –8 до –3 градусов, а ночью температура может опуститься до –9 градусов.

Синоптики также предупреждают о восточном ветре скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток сохранится в пределах 746–747 миллиметров ртутного столба.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX
 
 

Тема:
Погода
6 янв
Интенсивный снег и гололедица: синоптики спрогнозировали погоду в Москве на 6 января
5 янв
Ложится и тает: какой будет погода в Москве 5 января
4 янв
Зима берет реванш: в Москве ожидаются сильные морозы
4 янв
Не простыть бы: какая погода ожидается в Москве 4 января
1 янв
Власти Майкопа попросили жителей помочь расчистить город после мощного снегопада
31 дек
На любителя: какая погода ждет жителей Москвы в новогоднюю ночь и утром 1 января
31 дек
Уходящий 2025 год в Москве стал самым теплым за всю историю наблюдений
31 дек
Зазвенит ли январская вьюга? Москвичам пообещали сугробы к Рождеству
31 дек
«Шторм века»: последствия непогоды на пляже в Сочи
29 дек
Шторм и затопленные улицы: район в Сочи остался без света
-7° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:09
Анастасия Костенко резко отозвалась о дочери Дмитрия Тарасова от первого брака
7:51
«Искали конкретных людей»: очевидец о рейде силовиков на фестивале Harvest Fest
7:30
Огневое поражение противника в приграничных районах Сумской области. Лучшее видео из зоны СВО
7:14
Экс-помощница Байдена Тара Рид назвала главное качество россиян
6:59
Осторожно, гололед! Какая погода ожидается в Москве 7 января
6:40
«Невидимый стресс»: как городской шум травмирует нервную систему

Сейчас читают

Путин поздравил православных христиан с праздником Рождества Христова
Су-25 сорвали ротацию ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 января, для всех знаков зодиака
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео