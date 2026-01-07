Осторожно, гололед! Какая погода ожидается в Москве 7 января

В ночные часы температура воздуха стабильно удержится ниже нуля.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Жителей столичного региона в среду, 7 января, ожидает пасмурная зимняя погода с осадками. Как следует из прогноза, размещенного на сайте Гидрометцентра России, в течение дня пройдет небольшой снег, местами интенсивность осадков может усиливаться. На дорогах прогнозируется гололедица.
В дневные часы в Москве температура воздуха составит от –6 до –4 градусов. В ночное время ожидается похолодание до –8 градусов.
На территории Московской области днем столбики термометров будут показывать от –8 до –3 градусов, а ночью температура может опуститься до –9 градусов.
Синоптики также предупреждают о восточном ветре скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток сохранится в пределах 746–747 миллиметров ртутного столба.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX
- 6 янв
- Интенсивный снег и гололедица: синоптики спрогнозировали погоду в Москве на 6 января
- 5 янв
- Ложится и тает: какой будет погода в Москве 5 января
- 4 янв
- Зима берет реванш: в Москве ожидаются сильные морозы
- 4 янв
- Не простыть бы: какая погода ожидается в Москве 4 января
- 1 янв
- Власти Майкопа попросили жителей помочь расчистить город после мощного снегопада
- 31 дек
- На любителя: какая погода ждет жителей Москвы в новогоднюю ночь и утром 1 января
- 31 дек
- Уходящий 2025 год в Москве стал самым теплым за всю историю наблюдений
- 31 дек
- Зазвенит ли январская вьюга? Москвичам пообещали сугробы к Рождеству
- 31 дек
- «Шторм века»: последствия непогоды на пляже в Сочи
- 29 дек
- Шторм и затопленные улицы: район в Сочи остался без света
Читайте также
86%
Нашли ошибку?