Силы ПВО России уничтожили 32 украинских беспилотника за ночь

Дежурные средства противовоздушной обороны России с 23:00 мск 6 января до 07:00 мск 7 января перехватили и уничтожили 9 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Пять БПЛА поразили над акваторией Черного моря, еще два — над территорией Республики Крым. Кроме того, по одному беспилотнику уничтожено над территорией Краснодарского края и Республики Северная Осетия — Алания.

Всего ночью с 20:00 мск 6 января до 07:00 мск 7 января 2026 года дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 32 украинских беспилотника.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские подразделения противовоздушной обороны обезвредили 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над регионами РФ с 20:00 мск до 23:00 мск 6 ноября. Наиболее массированной атаке со стороны украинских боевиков подверглась Белгородская область — над ее территорией было сбито 11 дронов. Также семь БПЛА ликвидировали в воздушном пространстве Крыма.

