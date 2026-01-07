Силы ПВО России уничтожили 32 украинских беспилотника за ночь

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 417 0

БПЛА сбили над Краснодарским краем, Крымом и другими регионами.

Сколько БПЛА сбили ПВО над Россией 7 ноября

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Дежурные средства противовоздушной обороны России с 23:00 мск 6 января до 07:00 мск 7 января перехватили и уничтожили 9 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Пять БПЛА поразили над акваторией Черного моря, еще два — над территорией Республики Крым. Кроме того, по одному беспилотнику уничтожено над территорией Краснодарского края и Республики Северная Осетия — Алания.

Всего ночью с 20:00 мск 6 января до 07:00 мск 7 января 2026 года дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 32 украинских беспилотника.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские подразделения противовоздушной обороны обезвредили 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над регионами РФ с 20:00 мск до 23:00 мск 6 ноября. Наиболее массированной атаке со стороны украинских боевиков подверглась Белгородская область — над ее территорией было сбито 11 дронов. Также семь БПЛА ликвидировали в воздушном пространстве Крыма.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
7 янв
Силы ПВО уничтожили 23 украинских БПЛА над регионами России за три часа
6 янв
Пожар произошел на нефтебазе в Белгородской области после атаки дронов ВСУ
6 янв
Шесть беспилотников упали на территории Вологодской области
6 янв
Сбитый украинский дрон упал на железнодорожные пути в Воронежской области
6 янв
Силы ПВО за ночь сбили 129 украинских беспилотников над регионами России
6 янв
Силы ПВО России сбили беспилотники в Ростовской области
6 янв
Настоятель Свято-Троицкого храма получил ранения в результате атаки дрона ВСУ в Судже
6 янв
Силы ПВО уничтожили 55 украинских дронов над регионами России за три часа
6 янв
Два человека погибли в Белгородской области из-за атак дронов ВСУ
5 янв
Два мирных жителя пострадали при атаках БПЛА ВСУ в Белгородской области
-7° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:25
The Times назвала четыре сценария возможного присоединения Гренландии к США
9:06
Угроза из льдов: древний айсберг может выпустить неведомые бактерии
8:47
Силы ПВО России уничтожили 32 украинских беспилотника за ночь
8:28
От праздников к школьным будням: как адаптировать ребенка к учебе после каникул
8:09
Анастасия Костенко резко отозвалась о дочери Дмитрия Тарасова от первого брака
7:51
«Искали конкретных людей»: очевидец о рейде силовиков на фестивале Harvest Fest

Сейчас читают

Су-25 сорвали ротацию ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Рождественские богослужения в Москве и Петербурге: когда начинаются службы
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 января, для всех знаков зодиака
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео