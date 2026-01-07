В столице ожидаются обильные снегопады и усиление ветра.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
Москвичам порекомендовали отказаться от личного транспорта из-за непогоды
Жителей Москва предупредили о резком ухудшении погодных условий в ближайшие дни. В столице ожидаются обильные снегопады и усиление ветра, в связи с чем горожан призвали соблюдать осторожность. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале городского комплекса хозяйства.
Ранее синоптики Гидрометцентр России выпустили экстренное предупреждение для Москвы и Подмосковья. По их данным, ухудшение погоды начнется к вечеру 8 января.
В городском комплексе хозяйства рекомендовали москвичам быть внимательными во время непогоды и по возможности отказаться от поездок на личном транспорте.
Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что сильный снегопад начнется в вечерние часы 8 января и продлится до утра 10 января. По прогнозам, осадки будут сопровождаться порывами ветра до 18 метров в секунду, а высота снежного покрова за двое суток увеличится более чем на 30 сантиметров. Самые интенсивные осадки ожидаются ночью и днем 9 января.
По словам Бирюкова, все городские службы переведены на усиленный режим работы. Уборка улиц, дорог и тротуаров будет проводиться в цикличном режиме — каждые несколько часов — с использованием спецтехники и противогололедных материалов. Для этого задействуют необходимое количество машин и бригад ручной уборки.
Кроме того, круглосуточное дежурство несут аварийные бригады инженерных служб и префектур административных округов. Они готовы оперативно реагировать на возможные инциденты, включая падение деревьев, повреждение линий электропередачи и другие последствия непогоды.
Отмечается, что под особым контролем находятся объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического комплекса. Приняты дополнительные меры по защите жилых и нежилых зданий, транспортной инфраструктуры, торговых объектов и строящихся сооружений от сильных порывов ветра.
