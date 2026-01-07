Москвичам порекомендовали отказаться от личного транспорта из-за непогоды

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 24 0

В столице ожидаются обильные снегопады и усиление ветра.

Какая погода в Москве на январские выходные

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Погода

Москвичам порекомендовали отказаться от личного транспорта из-за непогоды

Жителей Москва предупредили о резком ухудшении погодных условий в ближайшие дни. В столице ожидаются обильные снегопады и усиление ветра, в связи с чем горожан призвали соблюдать осторожность. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале городского комплекса хозяйства.

Ранее синоптики Гидрометцентр России выпустили экстренное предупреждение для Москвы и Подмосковья. По их данным, ухудшение погоды начнется к вечеру 8 января.

В городском комплексе хозяйства рекомендовали москвичам быть внимательными во время непогоды и по возможности отказаться от поездок на личном транспорте.

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что сильный снегопад начнется в вечерние часы 8 января и продлится до утра 10 января. По прогнозам, осадки будут сопровождаться порывами ветра до 18 метров в секунду, а высота снежного покрова за двое суток увеличится более чем на 30 сантиметров. Самые интенсивные осадки ожидаются ночью и днем 9 января.

По словам Бирюкова, все городские службы переведены на усиленный режим работы. Уборка улиц, дорог и тротуаров будет проводиться в цикличном режиме — каждые несколько часов — с использованием спецтехники и противогололедных материалов. Для этого задействуют необходимое количество машин и бригад ручной уборки.

Кроме того, круглосуточное дежурство несут аварийные бригады инженерных служб и префектур административных округов. Они готовы оперативно реагировать на возможные инциденты, включая падение деревьев, повреждение линий электропередачи и другие последствия непогоды.

Отмечается, что под особым контролем находятся объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического комплекса. Приняты дополнительные меры по защите жилых и нежилых зданий, транспортной инфраструктуры, торговых объектов и строящихся сооружений от сильных порывов ветра.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Погода
7 янв
Осторожно, гололед! Какая погода ожидается в Москве 7 января
6 янв
Интенсивный снег и гололедица: синоптики спрогнозировали погоду в Москве на 6 января
5 янв
Ложится и тает: какой будет погода в Москве 5 января
4 янв
Зима берет реванш: в Москве ожидаются сильные морозы
4 янв
Не простыть бы: какая погода ожидается в Москве 4 января
1 янв
Власти Майкопа попросили жителей помочь расчистить город после мощного снегопада
31 дек
На любителя: какая погода ждет жителей Москвы в новогоднюю ночь и утром 1 января
31 дек
Уходящий 2025 год в Москве стал самым теплым за всю историю наблюдений
31 дек
Зазвенит ли январская вьюга? Москвичам пообещали сугробы к Рождеству
31 дек
«Шторм века»: последствия непогоды на пляже в Сочи
-6° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:40
Мешал выпивать: житель Оренбургской области утопил плачущего младенца
21:29
Москвичам порекомендовали отказаться от личного транспорта из-за непогоды
21:06
«Красивая русская эротика»: похудевшая Пегова показалась в объективе любовника
20:55
Опять переплюнула Медведеву: Алина Загитова намекнула на помолвку
20:43
Получил то, что хотел: Лукашенко рассказал о просьбе к Господу
20:10
«Ще не вмерла» — Захарова о заявлении немецких политиков о украинцах

Сейчас читают

«Остались дома»: Алексей Воробьев в новогодние выходные стал любимцем тещи
Марко Рубио поздравил Сергея Лаврова с Рождеством
Испытывающие стресс крысы расслабляются с помощью каннабиса — исследование
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео