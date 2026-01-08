РСЗО «Град» нанес удар по технике ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева

Работа велась в условиях активного воздействия вражеских БПЛА.

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

РСЗО «Град» нанес удар по технике ВСУ

Расчет реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр» нанес площадной удар по живой силе и технике противника, сорвав ротацию формирований ВСУ на красноармейском направлении специальной военной операции.

Получив разведданные, артиллерийский расчет оперативно занял заранее подготовленную огневую позицию и выполнил прицельный залп 122-мм реактивными снарядами на дальность свыше 17 километров.

Перед основным ударом были произведены пристрелочные выстрелы, а доводочная стрельба корректировалась в режиме реального времени операторами войск беспилотных систем, что обеспечило высокую точность поражения.

Работа велась в условиях активного воздействия вражеских БПЛА. Прикрытие обеспечивала группа противовоздушной обороны, что позволило артиллеристам действовать слаженно и без потери темпа. После огневого воздействия расчет оперативно сменил позицию, произвел пополнение боекомплекта, продолжив выполнение боевых задач.

Массированный залп привел к значительным потерям среди украинских формирований, а также дезорганизовал их попытки провести ротацию на линии боевого соприкосновения. Огневое поражение противника обеспечило штурмовым подразделениям группировки благоприятные условия для развития наступления на данном участке.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

