«Люди делают другое»: адвокат Полины Лурье о сроках передачи квартиры Долиной

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 5 378 0

Певица не явилась на встречу с покупательницей жилплощади.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Адвокат Свириденко: новая дата передачи квартиры Долиной не назначена

Квартиру народной артистки России Ларисы Долиной не удалось передать новой владелице Полине Лурье, поскольку певица не явилась на встречу. Новые сроки завершения спора неизвестны. Об этом сообщила представитель стороны покупательницы, адвокат Светлана Свириденко, в беседе с 5-tv.ru.

Правозащитница пояснила, что присутствовавший на встрече представитель Долиной не имел юридического права оформлять передачу жилья и ключей, а также подписывать акт приема-передачи.

«Не смогли сегодня принять квартиру, потому что сама Лариса Александровна не пришла, а ее доверенное лицо, которое пришло на встречу, без полномочий на передачу квартиры, ключей. И, соответственно, отсутствуют полномочия и на подписание акта приема-передачи, поэтому невозможно (принять квартиру. — Прим. ред.), к сожалению, опять», — рассказала адвокат Лурье.

Юриста также спросили, определены ли новые сроки передачи недвижимости. По ее словам, конкретной даты сейчас нет.

«А у нас нет даты, потому что мы говорим одно, и люди делают другое, поэтому сейчас будем думать, каким способом по-другому решать», — рассказала представитель покупательницы.

До этого автомобиль Ларисы Долиной был замечен у ее дома в районе Хамовники в Москве. Адвокат Долиной Мария Пухова ранее заявляла, что передача ключей Полине Лурье планируется на вторую половину дня 9 января. Представитель певицы Сергей Пудовкин при этом не уточнял, будет ли сама Долина лично участвовать в процессе.

Накануне Светлана Свириденко сообщала, что Лариса Долина освободила проданную квартиру после того, как сторона Лурье решила не добиваться ее выселения через судебных приставов до 5 января.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-8° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:16
«Жаль зрителей»: итальянский театр отменил выступление прима-балерины Захаровой
15:03
Совбез Ирана обвинил США и Израиль в организации беспорядков в стране
14:45
Мелони призвала Европу начать диалог с Россией
14:31
«Самое безумное»: дочь Даны Борисовой отдохнула в Череповце с 35-летним избранником
14:19
«Убедительный сигнал Киеву»: военный эксперт об ударе «Орешника»
14:00
«Люди делают другое»: адвокат Полины Лурье о сроках передачи квартиры Долиной

Сейчас читают

«Люди делают другое»: адвокат Полины Лурье о сроках передачи квартиры Долиной
Приехала передавать ключи? Автомобиль Долиной заметили около ее дома в Хамовниках
В США женщину арестовали за попытку стать русалкой
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео