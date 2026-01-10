«Панцирь-С» против дронов ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева

Для уничтожения воздушных целей у комплекса имеется 12 зенитных ракет.

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Блинов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

ЗРПК «Панцирь-С» во время несения дежурства уничтожил беспилотный летательный аппарат противника

Боевой расчет ЗРПК «Панцирь-С» во время несения дежурства уничтожил беспилотный летательный аппарат противника. Для уничтожения воздушных целей у комплекса имеется 12 зенитных ракет. Кроме того, на комплексе установлены две двуствольные пушки калибром 30 мм с боекомплектом в 1400 выстрелов.

Вооружение ЗРПК «Панцирь-С» позволяет поражать любые средства воздушного нападения в установленном диапазоне работы. Расчеты постоянно меняют позиции, а прибыв на новое место, способны за 10 секунд перейти из дежурного режима в боевой.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
