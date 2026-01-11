Раненая при атаке дрона женщина скончалась в больнице в Воронеже

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 42 0

Медики боролись за жизнь пострадавшей несколько часов, однако спасти ее не удалось.

Раненая при атаке дрона женщина скончалась в больнице

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Улемская

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

В одной из больниц Воронежа в ночь на 11 января скончалась женщина, получившая тяжелые ранения в результате падения фрагментов сбитого беспилотника на жилой дом. Глава региона Александр Гусев подтвердил печальное известие, уточнив, что пациентка находилась в реанимации.

Несмотря на оперативное хирургическое вмешательство и усилия врачебной бригады, травмы оказались слишком серьезными.

«К огромному сожалению, ночью в реанимации умерла молодая женщина, получившая ранения при падении обломков БПЛА на один из частных домов», — сообщил губернатор в своем официальном Telegram-канале.

Смерть наступила в результате повреждений, которые медики признали несовместимыми с жизнью после проведения экстренной операции.

Помимо погибшей, в результате налета пострадали еще три человека, общее число жертв атаки ВСУ (Вооруженных сил Украины) на область достигло четырех. В настоящий момент под наблюдением специалистов в стационаре остается еще одна женщина, у которой диагностировано ранение брюшной полости, ей уже провели необходимое оперативное лечение.

Двое других пострадавших получили менее значительные травмы и после оказания первой медицинской помощи были направлены домой для прохождения амбулаторного лечения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что три многоквартирных дома пострадали в Воронеже в результате атаки беспилотников ВСУ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
11 янв
Увеличилось число пострадавших в результате атаки ВСУ на Воронеж
10 янв
В Курской области мирный житель пострадал при атаке беспилотника ВСУ
10 янв
Силы ПВО России уничтожили 8 украинских дронов над регионами РФ за два часа
10 янв
В Калужской области после падения обломков сбитого дрона поврежден жилой дом
10 янв
Силы ПВО за ночь ликвидировали 59 украинских беспилотников над регионами России
9 янв
Силы ПВО за ночь сбили пять украинских беспилотников над регионами России
9 янв
В Орле из-за атаки ВСУ получил повреждения объект коммунальной инфраструктуры
9 янв
ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду
8 янв
Силы ПВО сбили 66 украинских беспилотников за ночь
7 янв
Взрыв БПЛА убил мужчину в Белгородской области
-7° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:36
Москвичам пообещали весну на месяц раньше срока в 2026 году
10:20
Столкновение на трассе в Карелии: пострадали пять детей
10:05
Экспорт Китая по итогам 2025 года составит $3,77 триллиона
10:00
Пора браться за дело: как вернуться в рабочий режим после праздников без стресса
9:50
Загадочное исчезновение: почему забуксовало следствие по делу Усольцевых
9:37
Раненая при атаке дрона женщина скончалась в больнице в Воронеже

Сейчас читают

От мечты к реальности: что не так с жизнью за городом спустя год
Двое мужчин изнасиловали шестилетнюю девочку и сбросили ее с крыши
«Наследник и запасной»: принц Гарри выразил беспокойство о судьбе детей брата
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео