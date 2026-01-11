Раненая при атаке дрона женщина скончалась в больнице в Воронеже

В одной из больниц Воронежа в ночь на 11 января скончалась женщина, получившая тяжелые ранения в результате падения фрагментов сбитого беспилотника на жилой дом. Глава региона Александр Гусев подтвердил печальное известие, уточнив, что пациентка находилась в реанимации.

Несмотря на оперативное хирургическое вмешательство и усилия врачебной бригады, травмы оказались слишком серьезными.

«К огромному сожалению, ночью в реанимации умерла молодая женщина, получившая ранения при падении обломков БПЛА на один из частных домов», — сообщил губернатор в своем официальном Telegram-канале.

Смерть наступила в результате повреждений, которые медики признали несовместимыми с жизнью после проведения экстренной операции.

Помимо погибшей, в результате налета пострадали еще три человека, общее число жертв атаки ВСУ (Вооруженных сил Украины) на область достигло четырех. В настоящий момент под наблюдением специалистов в стационаре остается еще одна женщина, у которой диагностировано ранение брюшной полости, ей уже провели необходимое оперативное лечение.

Двое других пострадавших получили менее значительные травмы и после оказания первой медицинской помощи были направлены домой для прохождения амбулаторного лечения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что три многоквартирных дома пострадали в Воронеже в результате атаки беспилотников ВСУ.

