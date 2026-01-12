Опубликовано видео, как БПЛА навели артиллерию ВС РФ на огневые точки ВСУ

Расчет войск беспилотных систем группировки войск «Центр» успешно применил БПЛА «Суперкам», чтобы скорректировать уничтожение позиций ВСУ на красноармейском направлении спецоперации. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

Военнослужащие обнаружили скопление живой силы и бронетехники на укрепленных позициях боевиков ВСУ. Расчет САУ 2С19 «Мста-С», получивший разведданные, оперативно поразил все цели.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

