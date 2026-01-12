Неделя вместо вечности: сколько Долина может тянуть с передачей ключей

Лариса Долина не сможет долго уклоняться от передачи ключей без последствий

Уклоняться от передачи ключей без последствий народная артистка России Лариса Долина сможет крайне непродолжительное время. Об этом рассказал юрист Сергей Жорин в беседе с 5-tv.ru.

Закон предусматривает четкую и довольно жесткую последовательность действий в рамках исполнительного производства. Сначала судебные приставы устанавливают короткий срок для добровольного исполнения решения суда — как правило, это всего несколько дней. Если за это время требования не выполнят, наложат административный штраф. При дальнейшем игнорировании возможен повторный штраф уже в увеличенном размере, после чего приставы переходят к принудительному исполнению судебного акта.

Важно, что отсутствие должника или его отъезд не останавливают процедуру: исполнительное производство не «зависает» и продолжается независимо от личного участия стороны. Параллельно могут возникать денежные требования — за неосновательное пользование квартирой, убытки и просрочку исполнения решения суда.

Ранее представители Полины Лурье заявляли, что не планируют прибегать к помощи приставов, а позже сообщалось, что жилье фактически освобождено. Однако попытка передать ключи сорвалась из-за отсутствия полномочий у представителя певицы, после чего доступ в дом ограничили. Окончательно спор завершил Верховный суд, признав право собственности за Полиной Лурье.

