Новокузнецкий роддом, в котором умерли 9 младенцев, уже попадал под внимание проверяющих органов

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 30 0

ЦКБ № 1 прошла 257 проверок с 2016 года.

Когда проверяли работу роддома в Новокузнецке

Фото: © РИА Новости/Следственный комитет РФ

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Гибель младенцев в роддоме в Новокузнецке

ЦКБ № 1 в Новокузнецке прошла 257 проверок с 2016 года

В Новокузнецке функционируют два родильных дома. Пациенток с осложнениями обычно направляли в роддом № 1, где за новогодние праздники умерли девять младенцев. Именно там должны быть созданы условия для ведения сложных родов.

«Известия» нашли данные Единого реестра проверок Генпрокуратуры РФ, которые говорят, что с 2016 года в отношении ЦКБ № 1 было проведено 257 проверок различными ведомствами.

За последние два года Роспотребнадзор дважды выносил предостережения перинатальному центру за нарушение сроков передачи экстренных уведомлений об инфекционных вспышках. Закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и нормы СанПиН обязывают медучреждения направлять такие сообщения в экстренном порядке в течение двух часов, а затем в письменной форме в течение 12 часов.

В сентябре 2024 года у двух новорожденных были зафиксированы конъюнктивит, дакриоцистит и неуточненная инфекция. Однако сведения о заболевании первого ребенка были переданы лишь на пятый день, второго — спустя неделю. В марте 2025 года информация о ветряной оспе у троих пациентов поступила только через три дня, о пневмонии у двух — через пять, а о неуточненной инфекции у новорожденных — через восемь и десять дней соответственно.

Претензии проверяющих также затрагивали работу поликлиники при больнице. Рассматривались жалобы на отказ или задержки в оказании медицинской помощи, а также на требование покупать бахилы при отсутствии бесплатных. Были выявлены дефекты плитки, проблемы с крышей и следы грибка, возникшие из-за повышенной влажности.

В 2021 году суд на две недели приостановил работу акушерского отделения, операционного блока и прачечной из-за грубых санитарных нарушений. Проверка выявила отсутствие специализированного комплекса для новорожденных в реанимации, использование мебели, неустойчивой к дезинфекции, а также стирку спецодежды в подвале без разделения чистого и грязного белья. В прачечной обнаружили плесень и повреждения.

Также МЧС неоднократно предъявляло претензии к учреждению из-за некорректной работы противопожарной сигнализации. 

Где деньги? Где оборудование?

В июне 2023 года роддом провел аукцион на закупку медицинской техники и ремонт оборудования на сумму свыше 63 миллиона рублей. Были приобретены аппараты для выхаживания недоношенных детей и проведения реанимационных мероприятий. В 2025 году учреждение направило на закупки более 1,6 миллиарда рублей, в 2024 году — 2,5 миллиарда рублей.

При этом некоторые пациентки утверждают, что медперсоналу приходилось работать на устаревшем оборудовании, а состояние палат оставляло желать лучшего.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Гибель младенцев в роддоме в Новокузнецке
14 янв
Госпитальные штаммы инфекций нечем лечить: акушер-гинеколог о причинах смерти младенцев в роддоме Новокузнецка
14 янв
Трагедия в роддоме Новокузнецка: в Кемеровской области уже отмечался рост младенческой смертности
13 янв
«Спасать некого»: женщина рассказала о смерти младенца в новокузнецком роддоме
13 янв
Главный неонатолог Минздрава вылетел в Новокузнецк, где в роддоме умерли 9 детей
13 янв
Много страшных историй: прокуратура уже находила нарушения в новокузнецком роддоме
13 янв
Дело о смерти новорожденных в Новокузнецке передали в центральный аппарат СК
13 янв
«Как будто извращенец»: пациентка роддома в Новокузнецке обвинила врача в домогательствах
13 янв
«Смотри, это твоя мертвая девочка»: жуткие истории рожениц из новокузнецкого роддома, где погибли 9 младенцев
13 янв
Стали известны диагнозы детей, скончавшихся в новокузнецком роддоме
13 янв
Смерть детей и грубость персонала: подробности трагедии в роддоме в Новокузнецке
-4° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
78.85
0.06 92.40
0.43
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:38
Госпитальные штаммы инфекций нечем лечить: акушер-гинеколог о причинах смерти младенцев в роддоме Новокузнецка
1:24
Новокузнецкий роддом, в котором умерли 9 младенцев, уже попадал под внимание проверяющих органов
1:04
Трагедия в роддоме Новокузнецка: в Кемеровской области уже отмечался рост младенческой смертности
0:51
Экс-сенатор Арашуков получил еще 10 лет колонии за взятку
0:36
Американская компания анонсировала создание первого отеля на Луне
0:05
Стив Уиткофф тайно встретился с сыном последнего иранского шаха Резой Пехлеви

Сейчас читают

Не победить, а выжить: Рютте сменил цель для Украины
Приданое под угрозами: женщина подала в суд на мужа из-за лысины
В Китае застраховавшей свою любовь паре выплатят 1,4 тысячи долларов
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026