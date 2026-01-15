И.о. завотделением роддома Новокузнецка отрицает вину по делу о смерти младенцев

Расследование резонансной трагедии продолжается в Кемеровской области.
Исполняющий обязанности заведующего родильным домом в Новокузнецке Алексей Эмих не признал своей вины в рамках уголовного дела о смерти девяти младенцев. Об этом сообщил представитель следствия во время судебного заседания.
«Допрошенный в качестве подозреваемого Эмих вину по имеющемуся в отношении него подозрению не признал», — отметил представитель следствия.
Известно, что в Кемеровской области продолжается расследование резонансной трагедии, произошедшей в одном из роддомов Новокузнецка. Следственные органы задержали представителей руководства медицинского учреждения, где в первые недели января умерли новорожденные. По решению председателя СК РФ Александра Бастрыкина материалы дела переданы в центральный аппарат ведомства и расследуются в Москве.
Про задержание главного врача Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 и исполняющего обязанности заведующего реанимационным отделением сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
По данным следствия, в период с 4 по 12 января 2026 года в результате ненадлежащей организации медицинской помощи скончались девять новорожденных. Все дети появились на свет в промежутке с начала декабря 2025 года по середину января 2026 года. В зависимости от степени ответственности фигурантам дела вменяются халатность и причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.
Уголовное производство возбуждено по статьям 109 и 293 Уголовного кодекса РФ. В рамках расследования следователи допросили родителей погибших детей и сотрудников медучреждения, изъяли медицинские карты, кадровые документы и электронные носители информации. Назначены девять комиссионных судебно-медицинских экспертиз.
После огласки трагедии власти региона приняли управленческие решения. Губернатор Кемеровской области Илья Середюк сообщил о временном отстранении от должности главного врача больницы Виталия Хераскова. Мера будет действовать на период проверки.
При этом сам Херасков отрицал причастность медицинского персонала к произошедшему.
Гибель младенцев
О трагедии стало известно 13 января. В период новогодних праздников в родильном доме скончались по меньшей мере девять младенцев: один ребенок умер в начале месяца, еще три летальных исхода были зафиксированы 8 января, после чего число погибших увеличилось.
Роддом временно приостанавливал прием рожениц из-за вспышки респираторной инфекции на новогодние праздники. В учреждении был введен карантин. В региональном министерстве здравоохранения сообщали, что у всех умерших детей была диагностирована внутриутробная инфекция.
На данный момент шесть новорожденных из роддома № 1 остаются в отделении реанимации и интенсивной терапии. Их состояние оценивается как тяжелое.
Ранее 5-tv.ru писал, что власти Кузбасса проверят все родильные учреждения после гибели младенцев.
