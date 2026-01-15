Потерявшая ребенка в новокузнецком роддоме женщина была беременна в 19-й раз
Смерть новорожденных могла быть вызвана состоянием здоровья матерей.
Фото: © РИА Новости/Светлана Шереметьева-Шерстнёва
Одна из потерявших ребенка в новокузнецком роддоме женщин была беременна в 19 раз. Об этом стало известно в ходе судебного процесса, где рассматривался вопрос об избрании меры пресечения исполняющему обязанности заведующего отделением Алексею Эмиху.
Высокая нагрузка на организм матери создавала серьезные риски для благоприятного исхода родов. Адвокат медика Ольга Следзовская акцентировала внимание на том, что состояние здоровья пациенток изначально было осложнено различными факторами, не зависящими от действий персонала.
В суде сторона защиты также пояснила, что у других женщин, признанных потерпевшими по громкому делу о гибели детей, наблюдались опасные вирусные заболевания. Инфекции передались младенцам еще в утробе или в процессе появления на свет.
«У одной из рожениц 19-я беременность по счету, то есть достаточно большое количество беременностей, что также осложняет заболевание потерпевших», — подчеркнула юрист.
Кроме того, Следзовская упомянула случай, когда врачам не удалось спасти новорожденного из-за его критически малого веса, который был несовместим с жизнью при имеющихся патологиях.
Ситуация в новокузнецком роддоме находится на особом контроле Генеральной прокуратуры России. На данный момент официально пострадавшими признаны девять женщин, потерявших детей в период с конца 2025-го по начало 2026 года. По версии следствия, причинами трагедий стали масштабные нарушения лечебных протоколов, из-за чего пациенты не получали своевременную и качественную помощь. После того как инцидент получил огласку, в медицинском учреждении полностью сменили коллектив, а Алексей Эмих был взят под стражу.
