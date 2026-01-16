Потерявшая ребенка в роддоме Новокузнецка женщина умерла после родов
Семья уверена, что цепочка роковых событий могла развиваться совсем иначе.
Фото: © РИА Новости/Светлана Шереметьева-Шерстнёва
В Новокузнецке зафиксирован еще один драматический эпизод, связанный с родильным домом № 1, где ранее за короткий период погибли девять новорожденных. Жительница города, потерявшая ребенка во время родов в этом медицинском учреждении, скончалась спустя некоторое время после выписки. О случившемся изданию aif.ru рассказала родственница семьи Екатерина С.
Речь идет о трагедии, произошедшей на фоне громкого скандала вокруг роддома № 1 в Новокузнецке. Во время новогодних праздников там умерли девять младенцев. Региональный Минздрав заявлял, что причиной гибели детей стала внутриутробная инфекция, однако история конкретной семьи, по словам близких, не укладывается в эту версию.
Как рассказала Екатерина, 22 июля 2024 года ее брат вместе с супругой приехали в роддом на плановые партнерские роды. За двое суток до этого УЗИ показало двукратное обвитие пуповиной, однако врачи заверили, что более точная оценка будет проведена уже в стационаре.
«Схватки начались ночью, они вызвали скорую и их увезли. В роддоме сделали УЗИ, и жену брата повезли в родзал одну. Оказалось три обвития и короткая пуповина. Ребенок умер во время родов», — рассказала Екатерина.
Гибель младенца стала для женщины сокрушительным ударом. По словам родственников, она тяжело переживала произошедшее и впала в глубокую послеродовую депрессию, справиться с которой так и не смогла. Спустя некоторое время после родов молодая мать скончалась.
Семья погибшей убеждена, что трагического исхода можно было избежать. По ее словам издания, оба родителя были здоровы, не имели хронических заболеваний и вредных привычек. При этом медицинское заключение о смерти ребенка, включавшее сразу несколько диагнозов, вызвало сомнения у врачей, к которым родственники обратились за независимой консультацией.
Родные настаивают, что случившееся требует отдельной и тщательной проверки, поскольку обстоятельства родов и последующих событий, по их мнению, не позволяют сводить все произошедшее исключительно к медицинским причинам.
