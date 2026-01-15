«Все списывали на инфекцию»: бывшие пациентки о новокузнецком роддоме

В новокузнецком роддоме врачи списывали происходящее с детьми на инфекцию

Бывшая пациентка новокузнецкого роддома, где в период новогодних праздников погибли девять младенцев, рассказала, как в учреждении объясняли тяжелые исходы родов. По ее словам, инвалидность детей и летальные случаи чаще всего связывали с внутриутробными инфекциями. Об этом сообщает ТАСС.

Своей историей поделилась Анастасия Голикова, которая рожала в этом роддоме в 2022 году. Ее ребенок выжил, однако остался инвалидом. Женщина утверждает, что изначально беременность протекала без осложнений и она поступила в дородовое отделение в рамках плановой госпитализации.

По словам Голиковой, после родов врачи сообщили, что у ребенка выявлена внутриутробная инфекция, и именно этим объяснили произошедшее, сняв с медперсонала ответственность.

«Поставили диагноз, что у него (ребенка. — Прим. ред.) еще обнаружена плюсом ко всему внутриутробная инфекция. И все списали на эту инфекцию, что, якобы, вся причина этого только в этой инфекции, а медики действовали верно, и от них в этой ситуации уже ничего не зависело. <…> Потом я уже начала слышать очень много историй схожих с моей: где-то есть летальные исходы, где-то — как у нас, инвалидность. <…> Всем ставят в основном всегда инфекцию. У всех какая-то определенная инфекция», — сообщила Голикова.

Анастасия утверждает, что в день родов не получила своевременной помощи. По ее словам, ночью у нее начались схватки, однако врач не поверила пациентке и не стала осматривать ее до утра. Лишь позже медики подтвердили начало родовой деятельности. При этом, как отмечает женщина, схватки оставались слабыми даже после медикаментозной стимуляции, а экстренные меры не предпринимались, несмотря на узкий таз.

В результате ребенок родился без признаков жизни, его удалось реанимировать, однако последствия оказались необратимыми.

«То есть мучили в прямом смысле, потому что давили на живот, орали, говорили, что я сейчас рожу инвалида, что я ни на что не способна. <…> Вместо помощи я просто была в каком-то аду, <…> где просто, можно сказать, ничего от меня уже не зависело дальше», — добавила она.

Жалобы других пациенток

После сообщений о гибели новорожденных в роддоме в соцсетях начали появляться рассказы других женщин, ранее проходивших лечение и рожавших в этом учреждении. Многие из них также указывали на ошибки в диагностике и, по их мнению, халатность персонала.

Так, пользовательница соцсети «ВКонтакте» Анна Федякина написала, что в 2024 году родила в этом роддоме четвертого ребенка. По ее словам, сразу после родов младенец посинел, однако перед выпиской ему не сделали необходимые анализы крови.

«Я в 2024 году родила четвертого ребенка, он сразу посинел после родов, в итоге перед выпиской проверку не сделали крови. Итог: дома на третий день по скорой [направили] в Куйбышево в реанимацию, с рождения не хватка калия, кальция, магния и натрия! Ошибка роддома, чуть не потеряла сына, благо все обошлось», — написала Федякина.

Еще одна женщина рассказала о случае, произошедшем около десяти лет назад. Во время беременности она обратилась в этот роддом из-за снижения активности плода. По ее словам, в приемном покое санитарка, не проводя осмотра, сообщила коллеге о якобы «мертвом плоде». Пациентка покинула учреждение и позже родила здорового ребенка в другом роддоме.

Также в комментариях появлялись сообщения о недостаточном внимании к детям в отделении патологии новорожденных. Некоторые женщины утверждали, что после жалоб сталкивались с попытками давления, а публикации о проблемах в роддоме якобы пытались блокировать.

