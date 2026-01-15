Следствие попросило арестовать и. о. завотделением роддома Новокузнецка

Ходатайство об избрании меры пресечения было заявлено в рамках расследования дела о гибели новорожденных.
Фото: © РИА Новости/Светлана Шереметьева-Шерстнёва
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Следственные органы обратились в суд с просьбой арестовать исполняющего обязанности заведующего отделением родильного дома Новокузнецка Алексея Эмиха сроком на два месяца. Об этом 15 января сообщил представитель следствия в ходе судебного заседания. Об этом сообщает Следственный комитет России.
Речь идет об акушерском стационаре № 1 городской клинической больницы № 1 Новокузнецка, который 13 января временно прекратил прием пациенток. Такое решение было принято в связи с превышением уровня заболеваемости респираторной инфекцией среди пациентов и персонала медицинского учреждения.
Позднее появилась информация о смерти девяти младенцев, скончавшихся в роддоме в период новогодних праздников. Эти сведения вызвали широкий общественный резонанс и стали основанием для проведения следственных мероприятий.
В Следственном комитете России подтвердили факты гибели новорожденных. По данному факту было возбуждено уголовное дело, в рамках которого устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также возможная ответственность должностных лиц медицинского учреждения.
В Новокузнецке после гибели нескольких младенцев были задержаны главный врач и заведующий отделением реанимации. Их подозревают в халатности (ч. 3 ст. 293 УК РФ) и причинении смерти по неосторожности двум и более лицам из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей (ч. 3 ст. 109 УК РФ). 14 января прокуратура и Следственный комитет региона начали дополнительные проверки по этому делу.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 15 янв
- Медперсонал роддома Новокузнецка в декабре и январе болел ОРВИ
- 15 янв
- Потерпевшими по делу о смерти детей в роддоме Новокузнецка признали их матерей
- 15 янв
- И.о. завотделением роддома Новокузнецка отрицает вину по делу о смерти младенцев
- 15 янв
- Власти Кузбасса проверят все родильные учреждения после гибели младенцев
- 14 янв
- СК начал проверку сообщений о гибели еще трех младенцев в роддоме в Новокузнецке
- 14 янв
- «Определит суд»: что делать матерям, потерявшим детей в новокузнецком роддоме
- 14 янв
- «Начался ад»: пациентки роддома Новокузнецка об отказе показывать мертвых детей
- 14 янв
- В новокузнецком роддоме ввели карантин
- 14 янв
- Шесть новорожденных из роддома Новокузнецка находятся в реанимации
- 14 янв
- Главврач и завотделением реанимации задержаны по делу о гибели младенцев
92%
Нашли ошибку?