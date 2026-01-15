Следствие попросило арестовать и. о. завотделением роддома Новокузнецка

Борис Сатаров
Ходатайство об избрании меры пресечения было заявлено в рамках расследования дела о гибели новорожденных.

Как идет расследование гибели младенцев в 

Фото: © РИА Новости/Светлана Шереметьева-Шерстнёва

Гибель младенцев в роддоме в Новокузнецке

Следственные органы обратились в суд с просьбой арестовать исполняющего обязанности заведующего отделением родильного дома Новокузнецка Алексея Эмиха сроком на два месяца. Об этом 15 января сообщил представитель следствия в ходе судебного заседания. Об этом сообщает Следственный комитет России.

Речь идет об акушерском стационаре № 1 городской клинической больницы № 1 Новокузнецка, который 13 января временно прекратил прием пациенток. Такое решение было принято в связи с превышением уровня заболеваемости респираторной инфекцией среди пациентов и персонала медицинского учреждения.

Позднее появилась информация о смерти девяти младенцев, скончавшихся в роддоме в период новогодних праздников. Эти сведения вызвали широкий общественный резонанс и стали основанием для проведения следственных мероприятий.

В Следственном комитете России подтвердили факты гибели новорожденных. По данному факту было возбуждено уголовное дело, в рамках которого устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также возможная ответственность должностных лиц медицинского учреждения.

В Новокузнецке после гибели нескольких младенцев были задержаны главный врач и заведующий отделением реанимации. Их подозревают в халатности (ч. 3 ст. 293 УК РФ) и причинении смерти по неосторожности двум и более лицам из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей (ч. 3 ст. 109 УК РФ). 14 января прокуратура и Следственный комитет региона начали дополнительные проверки по этому делу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Гибель младенцев в роддоме в Новокузнецке
