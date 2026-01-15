У потерявшей ребенка в новокузнецком роддоме женщины была пятая попытка ЭКО
Один из самых болезненных эпизодов этой истории оказался связан с многолетней борьбой женщины за беременность.
Фото: © РИА Новости/Светлана Шереметьева-Шерстнёва
У одной из пациенток, потерявших новорожденного в роддоме № 1 Новокузнецка в январе, беременность наступила после пятой попытки экстракорпорального оплодотворения. Об этом сообщает ТАСС.
Источник агентства, знакомый с ситуацией, рассказал, что женщина забеременела с помощью ЭКО, успешно выносила ребенка, однако после родов младенец скончался. Подробности состояния матери и хода родов официально не раскрываются.
С начала января в роддоме № 1 Новокузнецка, по подтвержденным данным, умерли девять новорожденных. Случившееся вызвало широкий общественный резонанс. По факту гибели детей возбуждено уголовное дело, а главный врач медицинского учреждения был временно отстранен от должности на период проверки.
По информации собеседника ТАСС, первый летальный исход был зафиксирован 4 января. При этом речь идет о детях, появившихся на свет в период с 22 декабря 2025 года. Среди погибших — четыре девочки и пять мальчиков. Самому старшему из умерших младенцев было две недели.
Также уточняется, что роженицы поступали в роддом не только из Новокузнецка, но и из других населенных пунктов Кузбасса — Калтана, Киселевска, Осинников, а также Таштагольского района.
Кроме того, тетя одного из погибших детей сообщила, что женщины, потерявшие новорожденных, намерены коллективно обратиться в Следственный комитет России к его председателю Александру Бастрыкину, рассчитывая на всестороннее и принципиальное расследование произошедшего.
92%
