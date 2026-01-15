У потерявшей ребенка в новокузнецком роддоме женщины была пятая попытка ЭКО

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

Один из самых болезненных эпизодов этой истории оказался связан с многолетней борьбой женщины за беременность.

Что с потерявшими детей в новокузнецком роддоме матерями

Фото: © РИА Новости/Светлана Шереметьева-Шерстнёва

Тема:
Гибель младенцев в роддоме в Новокузнецке

У одной из пациенток, потерявших новорожденного в роддоме № 1 Новокузнецка в январе, беременность наступила после пятой попытки экстракорпорального оплодотворения. Об этом сообщает ТАСС.

Источник агентства, знакомый с ситуацией, рассказал, что женщина забеременела с помощью ЭКО, успешно выносила ребенка, однако после родов младенец скончался. Подробности состояния матери и хода родов официально не раскрываются.

С начала января в роддоме № 1 Новокузнецка, по подтвержденным данным, умерли девять новорожденных. Случившееся вызвало широкий общественный резонанс. По факту гибели детей возбуждено уголовное дело, а главный врач медицинского учреждения был временно отстранен от должности на период проверки.

По информации собеседника ТАСС, первый летальный исход был зафиксирован 4 января. При этом речь идет о детях, появившихся на свет в период с 22 декабря 2025 года. Среди погибших — четыре девочки и пять мальчиков. Самому старшему из умерших младенцев было две недели.

Также уточняется, что роженицы поступали в роддом не только из Новокузнецка, но и из других населенных пунктов Кузбасса — Калтана, Киселевска, Осинников, а также Таштагольского района.

Кроме того, тетя одного из погибших детей сообщила, что женщины, потерявшие новорожденных, намерены коллективно обратиться в Следственный комитет России к его председателю Александру Бастрыкину, рассчитывая на всестороннее и принципиальное расследование произошедшего.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 января, для всех знаков зодиака

