Медперсонал роддома Новокузнецка в декабре и январе болел ОРВИ

Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 14 0

По этой причине главврач больницы не мог лично прибыть на место трагичных случаев.

Где был медперсонал в ходе трагедий в роддоме Новокузнецка

Фото: Ярослав Беляев/ТАСС

Тема:
Гибель младенцев в роддоме в Новокузнецке

Главный врач больницы Новокузнецка, где умерли девять младенцев, Виталий Херасков в январе находился на больничном с респираторным заболеванием. Эту информацию огласила судья Инна Ма, сославшись на материалы допросов.

По этой причине Херасков не мог лично прибыть в медучреждение после первых трагических случаев.

Кроме того, согласно документам дела, часть сотрудников роддома также перенесла ОРВИ в декабре и январе. При этом заболевшие медики не выходили на работу и оставались дома, соблюдая режим лечения.

Гибель младенцев

Трагедия произошла в акушерском стационаре № 1 городской клинической больницы № 1 Новокузнецка. Учреждение временно прекратило прием пациенток с 13 января. Официально это решение объяснили резким ростом случаев респираторной инфекции среди рожениц и медицинского персонала.

Информация о смерти девяти младенцев, скончавшихся в роддоме в период новогодних праздников, стала известна вскоре после закрытия стационара. Данные сведения вызвали широкий общественный резонанс и послужили основанием для начала следственных мероприятий.

Следственный комитет России подтвердил факты гибели новорожденных и возбудил уголовное дело. В рамках расследования правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

После случившегося были задержаны главный врач больницы и заведующий реанимационным отделением. Им предъявлены обвинения в халатности и причинении смерти по неосторожности двум и более лицам вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Региональные подразделения Следственного комитета и прокуратуры начали дополнительные проверки 14 января.

