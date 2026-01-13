В зоне риска: невролог назвал самых чувствительных к колебаниям погоды людей

Невролог Гайфутдинов: люди с диабетом наиболее чувствительны к колебаниям погоды

В период колебаний погоды наиболее уязвимы к этим изменениям люди с гипертонической болезнью, сахарным диабетом, эпилепсией и различными неврологическими недугами. Об этом Life.ru рассказал врач-невролог Рустем Гайфутдинов.

Как отметил эксперт, резкие перепады температуры, влажности и изменение других метеорологических факторов проявляется не только в виде мигрени у пациентов, но и обостряет хронические заболевания.

Кроме того, положение усугубляется, если человек не соблюдает режим сна, пребывает в стрессе или испытывает внутренние психологические конфликты.

Невролог порекомендовал ежедневные прогулки, умеренную физическую активность на свежем воздухе, контрастные процедуры, положительные эмоции, а также соблюдение режима дня.

