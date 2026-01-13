В зоне риска: невролог назвал самых чувствительных к колебаниям погоды людей

Если человек не заботится о своем психоэмоциональном состоянии, положение усугубляется.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Невролог Гайфутдинов: люди с диабетом наиболее чувствительны к колебаниям погоды
В период колебаний погоды наиболее уязвимы к этим изменениям люди с гипертонической болезнью, сахарным диабетом, эпилепсией и различными неврологическими недугами. Об этом Life.ru рассказал врач-невролог Рустем Гайфутдинов.
Как отметил эксперт, резкие перепады температуры, влажности и изменение других метеорологических факторов проявляется не только в виде мигрени у пациентов, но и обостряет хронические заболевания.
Кроме того, положение усугубляется, если человек не соблюдает режим сна, пребывает в стрессе или испытывает внутренние психологические конфликты.
Невролог порекомендовал ежедневные прогулки, умеренную физическую активность на свежем воздухе, контрастные процедуры, положительные эмоции, а также соблюдение режима дня.
Как ранее рассказывал 5-tv.ru, городской шум травмирует нервную систему, поскольку любой непрекращающийся звук организм расценивает как внешний раздражитель и потенциальную угрозу. Кроме того, шумовое воздействие негативно сказывается на сердечно-сосудичстой системе и гормональной регуляции.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX
- 12 янв
- Сугробы в центре Москвы превратились в «горную цепь»
- 12 янв
- Из-за непогоды аэропорт Краснодара прекратил прием и отправку самолетов
- 12 янв
- «Почему все в шоке?» — Ольга Бузова возмущена жалобами москвичей на снегопад
- 12 янв
- С новым снегом: осадки в Москве продлятся до конца недели
- 11 янв
- Москвичам пообещали 30-градусные морозы после Крещения
- 11 янв
- Москвичей предупредили о новом циклоне со снегопадом
- 11 янв
- Москвичам пообещали весну на месяц раньше срока в 2026 году
- 10 янв
- Зима усиливает хватку: какая погода ждет москвичей 10 января
- 10 янв
- Аэропорт «Шереметьево» прекратил прием самолетов из-за непогоды
- 10 янв
- Зима без тормозов: в Москве побит суточный рекорд по количеству осадков
Читайте также
100%
Нашли ошибку?