В зоне риска: невролог назвал самых чувствительных к колебаниям погоды людей

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 31 0

Если человек не заботится о своем психоэмоциональном состоянии, положение усугубляется.

На ком сказываются перемены погоды

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Тема:
Погода

Невролог Гайфутдинов: люди с диабетом наиболее чувствительны к колебаниям погоды

В период колебаний погоды наиболее уязвимы к этим изменениям люди с гипертонической болезнью, сахарным диабетом, эпилепсией и различными неврологическими недугами. Об этом Life.ru рассказал врач-невролог Рустем Гайфутдинов.

Как отметил эксперт, резкие перепады температуры, влажности и изменение других метеорологических факторов проявляется не только в виде мигрени у пациентов, но и обостряет хронические заболевания.

Кроме того, положение усугубляется, если человек не соблюдает режим сна, пребывает в стрессе или испытывает внутренние психологические конфликты.

Невролог порекомендовал ежедневные прогулки, умеренную физическую активность на свежем воздухе, контрастные процедуры, положительные эмоции, а также соблюдение режима дня.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, городской шум травмирует нервную систему, поскольку любой непрекращающийся звук организм расценивает как внешний раздражитель и потенциальную угрозу. Кроме того, шумовое воздействие негативно сказывается на сердечно-сосудичстой системе и гормональной регуляции.

Тема:
Погода
