Власти Кузбасса проверят все родильные учреждения после гибели младенцев

Все родильные учреждения Кемеровской области будут проверены до 9 февраля 2026 года после случаев смерти младенцев в Новокузнецке. Об этом 15 января сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк. Об этом сообщает Telegram-канал губернатора Кузбасса.

Глава региона уточнил, что проверки затронут все учреждения родовспоможения, работающие на территории области, включая родильные отделения и перинатальные центры.

«Всего в Кузбассе 12 родильных отделений и два перинатальных центра. Все проверим до 9 февраля», — написал Илья Середюк в своем сообщении.

Решение о проведении масштабной проверки было принято после сообщений о смерти младенцев в одном из родильных учреждений Новокузнецка, которые вызвали общественный резонанс и внимание со стороны региональных властей.

В период новогодних праздников в роддоме Новокузнецка погибли девять новорожденных. Из-за вспышки респираторной инфекции и превышения эпидемиологического порога медицинское учреждение временно прекратило прием пациенток. Главврача больницы временно отстранили от должности на время расследования. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о халатности и причинении смерти по неосторожности.

