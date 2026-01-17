Климат в России за 50 лет потеплел почти вдвое больше, чем в среднем по миру

Эксперт связал ускоренное потепление с арктическими зонами и усилением парникового эффекта.
Фото: 5-tv.ru
Климатолог Кокорин: за 50 лет температура в России выросла на 2,5 градуса
Средние температуры на территории России за последние полвека выросли заметно сильнее, чем в целом на планете. Об этом сообщил эксперт по климатическим вопросам Алексей Кокорин.
«В России изменение средней температуры чуть больше, чем в остальном мире. Если у нас плюс 2,5 градуса, то по всему миру чуть меньше плюс 1,5», — заявил климатолог в беседе с агентс РИА Новости.
Кокорин отметил, что такая динамика во многом обусловлена географическими особенностями. Существенная часть российской территории относится к арктическому региону, где климатические изменения протекают значительно быстрее из-за физических процессов.
Эксперт также подчеркнул, что дополнительное тепло, возникающее в результате антропогенного усиления парникового эффекта, в основном аккумулируется в Мировом океане. При этом над сушей, включая обширные территории России, рост температуры проявляется более интенсивно, чем над водной поверхностью.
