Время для прогулок: какая погода будет в Москве и Подмосковье 25 марта

Анастасия Антоненко
Синоптики прогнозируют комфортную дневную температуру и стабильное атмосферное давление.

Фото: www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia

В среду, 25 марта, жителей Москвы и Подмосковья ожидает переменная облачность с прояснениями и без осадков. Такой прогноз опубликовали эксперты на сайте Гидрометцентра.

Днем в столичном регионе температура воздуха составит от 13 до 15 градусов тепла, а ночью столбики термометров опустятся до минус 3.

В Московской области дневная температура составит от 10 до 15 градусов тепла. Ночные показатели могут держаться у отметки минус 6 градусов.

Кроме того, ожидается юго-западный ветер. Он будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление останется стабильным и составит около 746–747 мм. ртутного столба.

Прежде в Гидрометцентре назвали март 2026 года чуть ли не самым теплым месяцем в России за последние десятилетия. Уже 31 числа эксперты точно смогут сообщить, обогнал ли он март 2007 года. По последним данным, нынешнее показатели температуры
превышают старый максимум почти на один градус.

При этом, начало апреля синоптики прогнозируют дождливым, но без сильных похолоданий или возвращения снега. Дневная температура воздуха, ожидается, будет держаться примерно на уровне +15 градусов.

