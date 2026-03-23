Прощай, холод: март 2026 года бьет температурные рекорды прошлых десятилетий

Светлана Стофорандова Журналист

Такая же погода была только в 2007-м.

Когда была самая теплая весна в России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Март 2026 года в России может стать самым теплым за последние десятилетия

Март 2026 года претендует на звание самого теплого за последние десятилетия в России. Об этом заявила ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина в беседе с РИА Новости.

«Через оставшиеся восемь дней, можно будет официально сказать, что этот март обогнал март 2007 года по показателям и стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений», — сказала синоптик Паршина.

Сейчас средние показатели температуры уже превышают старый максимум почти на один градус. Если такая тенденция сохранится в ближайшую неделю, то рекорд будет зафиксирован официально.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сезон дождей в Москве может начаться уже в первые дни апреля. Несмотря на то что следующий месяц в российской столице будет влажным, похолодания и снега синоптики не прогнозируют. Дневная температура воздуха при этом будет держаться примерно на уровне 15 градусов тепла.

23 мар
Снова рекорды: какая погода ждет жителей Москвы и Петербурга
23 мар
Весна разгоняется: какая погода ждет москвичей 23 марта
22 мар
В сердце страны — солнечная весна: какая погода будет в Москве 22 марта
21 мар
Красочный шторм: северное сияние заметили в нескольких регионах России
21 мар
Массовые аварии и заплыв на льдине: в Приморье и Петербург пришла аномальная погода
19 мар
Наибольший показатель в истории: Патрушев рассказал о новациях в метеорологии
19 мар
Весна в столице: как долго в Москве сохранится аномальное тепло
18 мар
Раскрываем зонты: синоптики сообщили о начале сезона дождей в Москве в апреле
14 мар
«Не останется и следа»: синоптик рассказал, когда в Москве растает снег
14 мар
Высота сугробов в Подмосковье за сутки уменьшилась на десять сантиметров
