Прощай, холод: март 2026 года бьет температурные рекорды прошлых десятилетий

Март 2026 года в России может стать самым теплым за последние десятилетия

Март 2026 года претендует на звание самого теплого за последние десятилетия в России. Об этом заявила ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина в беседе с РИА Новости.

«Через оставшиеся восемь дней, можно будет официально сказать, что этот март обогнал март 2007 года по показателям и стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений», — сказала синоптик Паршина.

Сейчас средние показатели температуры уже превышают старый максимум почти на один градус. Если такая тенденция сохранится в ближайшую неделю, то рекорд будет зафиксирован официально.

Несмотря на то что следующий месяц в российской столице будет влажным, похолодания и снега синоптики не прогнозируют. Дневная температура воздуха при этом будет держаться примерно на уровне 15 градусов тепла.

