Прощай, холод: март 2026 года бьет температурные рекорды прошлых десятилетий

Такая же погода была только в 2007-м.
Март 2026 года в России может стать самым теплым за последние десятилетия
Март 2026 года претендует на звание самого теплого за последние десятилетия в России. Об этом заявила ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина в беседе с РИА Новости.
«Через оставшиеся восемь дней, можно будет официально сказать, что этот март обогнал март 2007 года по показателям и стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений», — сказала синоптик Паршина.
Сейчас средние показатели температуры уже превышают старый максимум почти на один градус. Если такая тенденция сохранится в ближайшую неделю, то рекорд будет зафиксирован официально.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что сезон дождей в Москве может начаться уже в первые дни апреля. Несмотря на то что следующий месяц в российской столице будет влажным, похолодания и снега синоптики не прогнозируют. Дневная температура воздуха при этом будет держаться примерно на уровне 15 градусов тепла.
- 23 мар
- Снова рекорды: какая погода ждет жителей Москвы и Петербурга
- 23 мар
- Весна разгоняется: какая погода ждет москвичей 23 марта
- 22 мар
- В сердце страны — солнечная весна: какая погода будет в Москве 22 марта
- 21 мар
- Красочный шторм: северное сияние заметили в нескольких регионах России
- 21 мар
- Массовые аварии и заплыв на льдине: в Приморье и Петербург пришла аномальная погода
- 19 мар
- Наибольший показатель в истории: Патрушев рассказал о новациях в метеорологии
- 19 мар
- Весна в столице: как долго в Москве сохранится аномальное тепло
- 18 мар
- Раскрываем зонты: синоптики сообщили о начале сезона дождей в Москве в апреле
- 14 мар
- «Не останется и следа»: синоптик рассказал, когда в Москве растает снег
- 14 мар
- Высота сугробов в Подмосковье за сутки уменьшилась на десять сантиметров
