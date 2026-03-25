Поделиться репой и приготовить «пустые щи»: какие праздники отмечали на Руси в апреле

URA.RU: на Руси праздники в апреле символизировали приход весны и скорый урожай

В апреле на Руси отмечали череду праздников и следили за народными приметами, по которым определяли погоду. Портал URA.RU составил календарь народных обычаев и поверий на этот месяц.

1 апреля — День Дарьи Грязной

В первый день апреля предки отмечали День Дарьи Грязной — праздник, связанный с активным таянием снегов. Считалось, что теплый и солнечный день в этот период предвещает сухое и ветреное лето, а дождь — отсутствие летней засухи. Цветение вербы служило сигналом к выставлению пчелиных ульев.

2 апреля — Фотинья Колодезницa

В этот день на Руси уделяли особое внимание колодезной воде. Согласно поверьям, ею умывались, чтобы избавиться от болезней. Дождь сулил обилие грибов и сочной травы на пастбищах, а крик петуха во время дождя — скорое улучшение погоды.

3 апреля — Кирилл Катаник

Название дня связано с традицией: 3 апреля считался последним днем, когда дети и подростки могли кататься на санках, после чего их откладывали до следующей зимы. Наличие льда на водоемах связывали с плохими условиями для ловли рыбы, а раскаты грома — с богатым урожаем.

4 апреля — Василий Теплый

Праздник получил свое названия из-за наступления теплой погоды: активно таял снег и слышалась капель. Приметы связывают с этим периодом прогнозы на лето и погоду.

Никонов день приходился на 5 апреля

В этот день принято вспоминать преподобномученика Никона Сицилийского и преподобного Никона Печерского — одного из первых настоятелей Киево-Печерской лавры. Ясное звездное небо ночью приводило к утренним заморозкам, кашель или чихание кошки — к дождю.

6 апреля — Артемон-дери полоз

Название дня связано с тем, что снег на дорогах к этой дате уже таял и не сменившие сани на телегу обдирали полозья. Появление снега в это время ассоциировалось с хорошим урожаем гречки, а мороз днем предвещал обилие овса и проса.

Благовещение выпадало на 7 апреля

Праздник был связан с вестью о наступлении весны. Снежный день предвещает неурожайный год, а гроза — богатый сбор орехов.

День Гавриила-Благовестника — 8 апреля

Праздник посвящен Архангелу Гавриилу и христиане в этот день отмечают Собор Архангела Гавриила.

9 апреля — Матрена Настовица (Полурепица)

Название «Настовица» произошло из-за плотного наста после схода снега, а «Полурепица» связано с традицией делиться запасами репы и откладывать часть для посадки.

10 апреля — Илларионов день

К этому времени обычно устанавливается теплая погода и люди снимали оглобли с саней. Алое солнце на закате указывало на теплую и ясную погоду в апреле.

11 апреля — Брещение

Этот день на Руси посвящали березе — символу весны, плодородия и жизненной силы. Предки считали, что дерево не только богато соком, но и может отгонять злых духов, исцелять от болезней и приносить удачу.

12 апреля — День Ивана Лествичника

Праздник связан с христианским святым и средневековым философом, который написал труд «Лествица». В нем говорится о 30 последовательных ступеней духовного восхождения к Богу.

13 апреля — День Ипатия Чудотворца-Огнище

Название связано с подсечно-огневым земледелием: лес выжигали, а на обогащенной золой почве высаживали культуры. Также проводился обряд очищения огнем.

14 апреля — Марья Пролубница

Такое наименование обусловлено тем, что к середине апреля обычно иссякали запасы зимних продуктов, прежде всего капусты, в результате чего весенние щи готовили без основных ингредиентов и называли «пустыми».

Тит Ледолом выпадал на 15 апреля

Православные в этот день чтят память преподобного Тита Чудотворца. Прозвище «Ледолом» он получил из-за полного освобождения рек и озер ото льда.

16 апреля — Никита Водопол

Название этого дня связано с именем святого Никиты Исповедника. Праздник связан с таянием снега и весеннего ледохода. Но если лед сна водоемах сохранялся, то сезон ловли рыбы не приносил успехов.

Ольховые смотрины — 17 апреля

В этот день начинала цвести ольха, и за этим процессом обязательно наблюдали.

18 апреля — Федул Ветреник

Такое наименование праздник получил из-за сильных ветров, связанных с переходом весны в лето. Погода в этот день становилась теплой и ветреной.

19 апреля — Евтихий Тихий да Ерема Пролетный

Дата носит такое название из-за почитания этих святых. Речь идет об Архиепископе Константинопольском Евтихии и мученике Иеремии, который погиб за веру в III веке. Сильный ветер 19 апреля приводил к неурожаю и бурям летом.

20 апреля — Акулинин день

Праздник посвящен святой мученице Акилины (Акулины). С этого дня уже начиналось подлинное весеннее тепло, а земля окончательно пробуждалась от зимнего сна.

21 апреля — Родион Ледолом

Название связано с тем, что именно в этот день обычно начинался интенсивный процесс таяния и разрушения ледяного покрова на реках и прочих водоемах.

22 апреля — Вадим Ключник

Название проявилось в честь родников и ключей, которые бьют из-под земли. Крестьяне в этот день очищали от мусора и освобождали русла, чтобы вода бежала лучше и быстрее.

23 апреля — Терентий Маревный

Наименование праздник получил от слова «марево», которым ранее обозначали легкую, туманную дымку над землей. Утренний туман предсказывал скорый дождь.

24 апреля — Антип Водогон

Название праздника связано со священномучеником Антипой Пергамским. На Руси его поминовение приходилось на время весеннего половодья, когда реки разливались и выходили из своих берегов.

25 апреля — Василий Парильщик

В этот день, установленный в память исповедника Василия Парийского, усиливалось солнце и начинала оттаивать земля.

26 апреля — День Фомаиды Медуницы

Православные в этот день чтят память Фомаиды Египетской. А название связано с тем, что при теплой весне к этому дню как раз зацветает медуница и вылетают шмели.

27 апреля — Мартын Лисогон

Название праздника объясняется тем, что в этот день лисы уходят из старых нор и принимаются обустраивать новые. Солнечная погода была предвестником богатого урожая летом.

28 апреля — Пудов день

Праздник назван в честь святого Пуда, ученика апостола Петра. Дождливая погода считалась знаком того, что май будет сырым, однако урожай — обильным.

29 апреля — Аринин (Иринин) день

Этот день назван в честь христианской мученицы Ирины (Арины). Осадки связывали с обильным урожаем хлебных культур.

День Зосима-Пчельника — 30 апреля

Зосима почитался покровителем пчел и пчеловодов. Активный вылет пчел из ульев был признаком теплого и урожайного лета, а осадки в этот день сулили удачный год для животноводства и земледелия.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.