Массовые аварии и заплыв на льдине: в Приморье и Петербург пришла аномальная погода

Из-за непогоды Уссурийск превратился в каток.

В Приморье неожиданно вернулась зима. Температура там опустилась ниже нуля и регион накрыл снежный апокалипсис. Дороги Уссурийска моментально превратились в каток. Из-за мартовской метели, видимость почти нулевая, что уже привело к массовым авариям.

На подъезде к городу столкнулись сразу 25 машин. Есть пострадавший. Буксуют все и на городских улицах. Чтобы добраться домой, пассажирам пришлось расчищать дорогу автобусу. А фурам выбираться помогали внедорожники.

В Петербурге погода, напротив, больше похожа на апрельскую. Лед с Невы почти сошел. Но несмотря на это, проверить его и себя на прочность решили двое жителей Северной столицы, устроив заплыв на льдине. Внезапно она начала тонуть. Экстремалам пришлось добираться до берега вплавь.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве женщина провалилась под лед, спасая свою собаку. Питомец погнался за птицами, выбежал на полынью и провалился. Спасатели обнаружили москвичку с четвероногим в 20 метрах от берега.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 марта, для всех знаков зодиака

