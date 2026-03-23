Снова рекорды: какая погода ждет жителей Москвы и Петербурга

Эфирная новость 86 0

Столичному региону сулят майскую температуру.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Аллергия Погода

Москвичей ждет резкое потепление к концу марта

Погодные рекорды ждут жителей Петербурга всю ближайшую неделю. Температура воздуха превысит норму примерно на пять градусов, поднимаясь днем до десяти. Плюс будет держаться даже ночью. Но по-настоящему позавидовать можно москвичам. В столице воздух к концу недели прогреется до майских плюс 18.

И такое резкое потепление уже ощущают аллергики. В столичном регионе зацвел орешник. Люди массово скупают лекарства, чтобы справиться с реакцией — чаще всего это насморк, непрерывное чихание и кожный зуд.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что аллерголог-иммунолог Ирина Манина рассказала о признаках, позволяющих отличить аллергическую реакцию от сезонной простуды. По ее словам, многие люди годами лечат недомогание, не подозревая о его истинной причине, что может привести к осложнениям.

Ключевое отличие, по мнению эксперта, кроется в характере ощущений. При вирусной инфекции пациенты испытывают боль и жжение в носоглотке, тогда как для аллергии характерны зуд, ощущение песка в глазах и влажности в носу. Кроме того, аллергические симптомы проявляются симметрично, затрагивая оба глаза или обе половины носа.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

