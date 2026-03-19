Наибольший показатель в истории: Патрушев рассказал о новациях в метеорологии
Вице-премьер принял участие в коллегии Росгидромета.
Фото, видео: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Точность прогноза погоды в нашей стране достигла 96% — это один из лучших показателей во всем мире. Об этом говорили сегодня на коллегии Росгидромета.
Россия сейчас модернизирует систему, позволяющую давать максимально точный прогноз. Так, за последние четыре года только в Арктической зоне создано около 80 пунктов наблюдения. Обновляется экспедиционный флот, а в космос выводят новые спутники.
«Развиваются и космические наблюдения за счет наращивания нашей орбитальной группировки. В прошлом году состоялся запуск двух спутников. Всего их сейчас свыше 20. Это наибольший показатель в истории отечественной гидрометеорологии», — сказал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев.
Ранее 5-tv.ru писал, что Патрушев заявил об активном отклике бизнеса на предложения о сотрудничестве с президентским фондом поддержки экологических и природоохранных проектов. Вице-премьер поблагодарил предпринимателей за поддержку.
По словам Патрушева, представители бизнеса могут присоединиться к попечительскому совету организации. Однако для этого они должны активно содействовать в продвижении инициатив.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
Читайте также
Нашли ошибку?