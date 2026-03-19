Наибольший показатель в истории: Патрушев рассказал о новациях в метеорологии

Патрушев: Россия развивает космические наблюдения за погодой

Точность прогноза погоды в нашей стране достигла 96% — это один из лучших показателей во всем мире. Об этом говорили сегодня на коллегии Росгидромета.

Россия сейчас модернизирует систему, позволяющую давать максимально точный прогноз. Так, за последние четыре года только в Арктической зоне создано около 80 пунктов наблюдения. Обновляется экспедиционный флот, а в космос выводят новые спутники.

«Развиваются и космические наблюдения за счет наращивания нашей орбитальной группировки. В прошлом году состоялся запуск двух спутников. Всего их сейчас свыше 20. Это наибольший показатель в истории отечественной гидрометеорологии», — сказал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.