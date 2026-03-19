Наибольший показатель в истории: Патрушев рассказал о новациях в метеорологии

Вице-премьер принял участие в коллегии Росгидромета.

Патрушев: Россия развивает космические наблюдения за погодой

Точность прогноза погоды в нашей стране достигла 96% — это один из лучших показателей во всем мире. Об этом говорили сегодня на коллегии Росгидромета.

Россия сейчас модернизирует систему, позволяющую давать максимально точный прогноз. Так, за последние четыре года только в Арктической зоне создано около 80 пунктов наблюдения. Обновляется экспедиционный флот, а в космос выводят новые спутники.

«Развиваются и космические наблюдения за счет наращивания нашей орбитальной группировки. В прошлом году состоялся запуск двух спутников. Всего их сейчас свыше 20. Это наибольший показатель в истории отечественной гидрометеорологии», — сказал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев.

Ранее 5-tv.ru писал, что Патрушев заявил об активном отклике бизнеса на предложения о сотрудничестве с президентским фондом поддержки экологических и природоохранных проектов. Вице-премьер поблагодарил предпринимателей за поддержку.

По словам Патрушева, представители бизнеса могут присоединиться к попечительскому совету организации. Однако для этого они должны активно содействовать в продвижении инициатив.

19 мар
Весна в столице: как долго в Москве сохранится аномальное тепло
18 мар
Раскрываем зонты: синоптики сообщили о начале сезона дождей в Москве в апреле
14 мар
«Не останется и следа»: синоптик рассказал, когда в Москве растает снег
14 мар
Высота сугробов в Подмосковье за сутки уменьшилась на десять сантиметров
12 мар
Собянин: подготовка Москвы к летнему сезону завершится к 1 мая
12 мар
«Газель» сдуло ветром: снежная буря парализовала трассы Башкирии
11 мар
Мощное потепление: какая погода ждет москвичей 12–16 марта
11 мар
Астану замело: более 1500 единиц техники борются со снегом
11 мар
В Москве до 14 марта объявлен желтый уровень опасности из-за гололедицы
10 мар
В Москве в выходные ожидается до 11 градусов тепла
Последние новости

19:21
19:10
Опасность без симптомов: онколог рассказал о скрытых опухолях
18:52
«Приходилось выглядеть счастливой»: жертва Эпштейна рассказала о вербовке моделей
18:48
«Задержали мужчину»: кто и зачем подорвал банкомат в Москве
18:30
«Денег не будет!» — Орбан выдвинул Зеленскому ультиматум
18:23
Работа Счетной палаты принесла государству более 650 млрд рублей в 2025 году

Сейчас читают

Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей
Издержки применения ИИ: как водителям обжаловать несправедливо назначенный штраф
Полмиллиарда наследнице: кому и что завещал Алексей Баталов
Все другой семье: старшая дочь Алексея Баталова впервые высказалась о наследстве

Интересные материалы

День весеннего равноденствия: что можно и нельзя делать
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео