«Хорошо устроилась»: Долина впервые прокомментировала своей переезд из квартиры

Лариса Долина: хорошо устроилась на новом месте жительства

Народная артистка России Лариса Долина хорошо устроилась на новом месте жительства. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказала сама исполнительница на ежегодной премии актера, поэта и певца Владимира Высоцкого «Своя колея».

После мероприятия журналисты поинтересовались у Долиной, где она живет и как устроилась на новом месте.

«Устроилась хорошо», — лаконично ответила артистка.

Она добавила, что в сложный период жизни не осталась одна, и в ее окружении есть люди, которые оказывают поддержку.

Ключи от квартиры в Хамовниках, которая стала объектом судебных споров, Лариса Долина передала новой хозяйки жилплощади Полине Лурье 19 января.

Артистка продала свое недвижимое имущество летом 2024 года за 112 миллионов рублей. Но позднее заявила, что стала жертвой мошенников и попыталась оспорить сделку через суд. Лурье подала ответный иск.

Еще в декабре суд признал законным владельцем жилья не артистку, а покупательницу, также вынес постановление о выселении из квартиры и снятия с регистрационного учета певицы, ее дочери и внучки.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Госдуму внесли законопроект для защиты от «эффекта Долиной».

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.