Силы ПВО за ночь уничтожили 12 дронов ВСУ над российскими регионами

В течение прошедшей ночи силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и ликвидировали 12 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны в Telegram-канале.

Согласно информации ведомства, в промежутке с 23:00 до 07:00 по московскому времени дежурные средства ПВО нейтрализовали 12 украинских беспилотников.

Уточняется, что семь дронов сбили над территорией Белгородской области. Также два БПЛА уничтожили в небе над Воронежской областью, и по одному дрону ликвидировали над Брянской, Пензенской и Астраханской областями.

С момента начала специальной военной операции, о начале которой президент России Владимир Путин сообщил в конце февраля 2022 года, российские регионы систематически подвергаются ударам со стороны украинских Вооруженных сил. Украинские боевики используют не только беспилотные летательные аппараты, но и наносят ракетные удары по приграничным территориям России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Пензе начался пожар на нефтебазе после атаки дронов ВСУ. Возгорание началось около четырех часов утра по московскому времени. По предварительным данным, погибших и пострадавших не обнаружено.

