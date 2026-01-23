В Пензе начался пожар на нефтебазе после атаки дронов ВСУ

Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко

Обстановка на месте происшествия находится под контролем оперативных служб.

Атака дронов ВСУ на Пензу — пожар на нефтебазе, что известно

Фото: © РИА Новости/Сергей Аверин

В Пензе произошел пожар на нефтебазе в результате массированной атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил глава региона Олег Мельниченко в Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что возгорание началось около четырех часов утра по московскому времени. По предварительным данным, погибших и пострадавших не обнаружено.

По словам Мельченко, обстановка на нефтебазе находится под контролем оперативных служб.

Специалисты оценивают масштабы повреждений и возможные риски для близлежащих территорий. На месте работают пожарные расчеты, включая 46 сотрудников и 14 единиц техники.

Глава Пензенской области пообещал информировать жителей о дальнейшем ходе событий, а также предостерег от распространения фото и видео применения БПЛА. Он напомнил об ответственности и посоветовал доверять только проверенной информации.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, вечером 22 января российские силы ПВО за три часа уничтожили 17 БПЛА ВСУ над регионами России. Часть дронов была ликвидирована над акваторией Черного и Азовского морей и в небе над Краснодарским краем и Крымом.

