В Пензе начался пожар на нефтебазе после атаки дронов ВСУ

Обстановка на месте происшествия находится под контролем оперативных служб.
Фото: © РИА Новости/Сергей Аверин
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В Пензе произошел пожар на нефтебазе в результате массированной атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил глава региона Олег Мельниченко в Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что возгорание началось около четырех часов утра по московскому времени. По предварительным данным, погибших и пострадавших не обнаружено.
По словам Мельченко, обстановка на нефтебазе находится под контролем оперативных служб.
Специалисты оценивают масштабы повреждений и возможные риски для близлежащих территорий. На месте работают пожарные расчеты, включая 46 сотрудников и 14 единиц техники.
Глава Пензенской области пообещал информировать жителей о дальнейшем ходе событий, а также предостерег от распространения фото и видео применения БПЛА. Он напомнил об ответственности и посоветовал доверять только проверенной информации.
Как ранее рассказывал 5-tv.ru, вечером 22 января российские силы ПВО за три часа уничтожили 17 БПЛА ВСУ над регионами России. Часть дронов была ликвидирована над акваторией Черного и Азовского морей и в небе над Краснодарским краем и Крымом.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX
- 22 янв
- Силы ПВО за три часа уничтожили 17 беспилотников ВСУ над регионами России
- 21 янв
- Силы ПВО за ночь уничтожили 75 украинских беспилотников над регионами России
- 21 янв
- Восемь человек пострадали при атаке дронов ВСУ в Адыгее
- 21 янв
- Силы ПВО России сбили 53 украинских дрона над регионами РФ за три часа
- 20 янв
- Силы ПВО уничтожили 32 украинских беспилотника за ночь над регионами России
- 19 янв
- Силы ПВО сбили 16 беспилотников ВСУ над Белгородской и Курской областями
- 19 янв
- Силы ПВО за ночь уничтожили 92 дрона ВСУ над российскими регионами
- 18 янв
- В Белгородской области мирная жительница погибла при атаке беспилотника ВСУ
- 18 янв
- В Запорожской области из-за атаки ВСУ без света остались более 205 тысяч человек
- 18 янв
- Двое детей и взрослый пострадали при падении обломков БПЛА на дом в Беслане
Читайте также
92%
Нашли ошибку?