Президент ОАЭ и Дмитриев обсудили развитие сотрудничества стран
Спецпредставитель президента РФ передал приветствие от Владимира Путина и «благодарность за проведение трехсторонней встречи в Абу-Даби».
Дмитриев и президент ОАЭ обсудили перспективы сотрудничества двух стран
Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Заид Аль Нахайян 25 января принял специального представителя президента РФ по вопросам инвестиционно-экономического сотрудничества с зарубежными странами Кирилла Дмитриева в Абу-Даби. Об этом сообщило агентство WAM.
По информации агентства, в рамках встречи стороны обсудили сотрудничество и совместную работу России и ОАЭ, возможности их развития в различных сферах, в том числе экономике, инвестициях и девелопменте.
Кирилл Дмитриев также передал эмиратскому лидеру приветствие от президента России Владимира Путина и благодарность за проведение в ОАЭ трехсторонних переговоров по урегулированию украинского кризиса.
Трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и США, проходящие в Абу-Даби, начались 23 января и продлились два дня. От РФ в ОАЭ поехали руководители из министерства обороны России. Возглавлял рабочую группу начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков.
Группу от Незалежной возглавил секретарь Совета нацбезопасности Украины Рустем Умеров. Третью сторону представляли спецпосланник США Стив Уиткофф и зять президента Соединенных Штатов, экс-советник главы Белого дома Джаред Кушнер.
Вторая встреча в ОАЭ длилась более трех часов. Украинские чиновники оценили переговоры как «конструктивные». По словам журналиста Axios Барака, следующий раунд переговоров по урегулированию украинского кризиса в Абу-Даби может состояться на следующей неделе.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в ОАЭ заявили о продолжении усилий по урегулированию украинского конфликта.
