ФСБ рассекретила документы о борьбе со спекулянтами в блокадном Ленинграде

Эфирная новость 25 0

Злоумышленники получали от жителей ценности в обмен на еду.

Фото, видео: © РИА Новости/Всеволод Тарасевич; 5-tv.ru

Тема:
Прорыв блокады Ленинграда

В годы блокады Ленинграда сотрудники НКВД изъяли у преступников почти 8,5 тысячи золотых царских рублей, восемь килограммов золотых изделий, а также 840 бриллиантов.

О борьбе со спекулянтами говорится в рассекреченных архивах. ФСБ опубликовала документы в канун годовщины освобождения города от блокады.

Злоумышленники получали от жителей ценности в обмен на еду. При обысках у задержанных нашли более 300 тонн муки, мяса и других продуктов.

Тема:
Прорыв блокады Ленинграда
