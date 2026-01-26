«Находятся экспонаты»: Ольга Бузова пожаловалась на ухажеров

Ольга Бузова рассказала о разочаровании в мужчинах

Телеведущая и певица Ольга Бузова разочаровалась в современных представителях сильного пола после многочисленных свиданий. Об этом артистка рассказала в эфире «Шоу Воли».

Недавно отметившая 40-летие певица призналась, что ее сердце остается свободным, несмотря на активные поиски. Бузова подчеркнула, что всегда открыто транслирует свои эмоции аудитории и не видит смысла скрывать личные переживания. По мнению исполнительницы, такая честность позволяет ей не копить негатив внутри.

«Я сейчас вообще разрешаю себе влюбляться. Я понимаю, я готова, я хожу на свидания. Я разочаровываюсь. Думаю, что еще меня может разочаровать? Нет, еще находятся же такие экспонаты», — посетовала Бузова.

Она также добавила, что не планирует снижать планку требований к потенциальным партнерам. Звезда призналась, что часто идеализирует мужчин в самом начале общения и уже на первом свидании может начать планировать совместное будущее.

На текущий момент создание крепкой семьи остается для Ольги главной невыполненной задачей, несмотря на блестящую карьеру. Она опровергла слухи о своем высокомерии и подчеркнула, что всегда готова к новым знакомствам и предложениям провести время вместе.

Телеведущая стремится не строить лишних иллюзий. Однако признает, что из-за своей влюбчивости ей бывает крайне сложно сохранить холодный рассудок при общении с новыми знакомыми.

