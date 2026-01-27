Снежный апокалипсис накроет столицу: синоптики предупредили о заносах

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров

Жителей московского региона ожидает резкое ухудшение погодных условий с сильными осадками и метелями в ближайшие сутки.

Когда снегопад снова накроет Москву

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Москвичам рекомендовали отказаться от личного транспорта из-за снегопада

В Москве во вторник, 27 января, прогнозируется пасмурная погода, интенсивный снегопад, образование снежных заносов и сильная гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр.

По данным метеорологов, в дневные часы температура воздуха в мегаполисе составит от минус шести до минус четырех градусов, а в ночное время столбики термометров могут опуститься до отметки минус восемь. В Московской области ситуация будет еще более суровой: днем ожидается от мину четырех до минус девяти градусов, а ночью при прояснениях возможно похолодание до минус 11 градусов.

Синоптики отмечают, что погодные изменения будут сопровождаться южным и юго-восточным ветром, скорость которого составит от трех до десяти метров в секунду. Атмосферное давление в этот период будет находиться в пределах 744–747 миллиметров ртутного столба. Ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова подтвердила, что регион столкнется с активным атмосферным фронтом. По ее словам, неблагоприятный период, начавшийся во вторник вечером, продлится как минимум до среды, 28 января.

В связи с резким ухудшением видимости и сложной ситуацией на дорогах столичный Дептранс обратился к горожанам с просьбой временно отказаться от использования личного автотранспорта. В ведомстве подчеркнули, что водителям грузовиков следует заранее планировать свои маршруты и избегать участков с крутыми подъемами, где из-за гололеда могут возникнуть серьезные затруднения. Автомобилистам рекомендуют пересесть на общественный транспорт, чтобы избежать массовых заторов и аварийных ситуаций, вызванных метелью.

