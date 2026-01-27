На Пискаревском кладбище возложили цветы в День освобождения Ленинграда от блокады

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист 96 0

Также церемонии прошли у обелиска «Город Герой — Ленинград» и у мемориала «Рубежный камень».

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Даничев; 5-tv.ru

Тема:
Прорыв блокады Ленинграда

На Пискаревском мемориальном кладбище прошли памятные мероприятия в честь 82-й годовщины полного освобождения Ленинграда от блокады.

Церемония началась со смены почетного караула у Вечного огня и монумента «Мать — Родина», затем участники мероприятия почтили память жертв блокады и павших военных минутой молчания.

После этого возложили цветы и венки к монументу «Мать — Родина». В церемонии приняли участи председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя, Генеральный прокурор Александр Гуцан, председатель заксобрания Санкт‑Петербурга Александр Бельски и другие высокопоставленные гости. 

Блокада Ленинграда, длившаяся 872 дня, стала одной из самых страшных страниц истории страны, унеся жизни более миллиона человек. Город находился в окружении с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.

Несмотря на голод и постоянные обстрелы, в Ленинграде работали школы, больницы, культурные учреждения и заводы. Окончательно освободить его удалось только в ходе шестой попытки прорыва.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Прорыв блокады Ленинграда
