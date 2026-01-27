На Пискаревском кладбище возложили цветы в День освобождения Ленинграда от блокады

Также церемонии прошли у обелиска «Город Герой — Ленинград» и у мемориала «Рубежный камень».
Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Даничев; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
На Пискаревском мемориальном кладбище прошли памятные мероприятия в честь 82-й годовщины полного освобождения Ленинграда от блокады.
Церемония началась со смены почетного караула у Вечного огня и монумента «Мать — Родина», затем участники мероприятия почтили память жертв блокады и павших военных минутой молчания.
После этого возложили цветы и венки к монументу «Мать — Родина». В церемонии приняли участи председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя, Генеральный прокурор Александр Гуцан, председатель заксобрания Санкт‑Петербурга Александр Бельски и другие высокопоставленные гости.
Блокада Ленинграда, длившаяся 872 дня, стала одной из самых страшных страниц истории страны, унеся жизни более миллиона человек. Город находился в окружении с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.
Несмотря на голод и постоянные обстрелы, в Ленинграде работали школы, больницы, культурные учреждения и заводы. Окончательно освободить его удалось только в ходе шестой попытки прорыва.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 27 янв
- Опилки, мох и хвоинки ели: чем лечили в блокадном Ленинграде
- 27 янв
- Поймала шпиона, пережила блокаду, получила орден: героическая жизнь 100-летней Марианны Курилович
- 27 янв
- В Петербурге зажгли факелы Ростральных колонн в честь годовщины снятия блокады
- 27 янв
- Котлеты из книг, студень из клея, кофе из желудей: что ели в блокаду Ленинграда
- 27 янв
- Лампа из консервной банки, печь из ведра и заштопанная одежда: быт в блокаду Ленинграда
- 27 янв
- Блокадное детство: как выживали юные жители Ленинграда
- 27 янв
- Искра надежды: как 82 года назад был совершен героический прорыв блокады Ленинграда
- 27 янв
- Приносили умирающим от голода людям крыс: как помогали кошки в блокаду Ленинграда
- 27 янв
- 125 граммов, 872 дня, 630 тысяч человек — цифры и символы блокадного Ленинграда
- 27 янв
- Самые страшные 872 дня: 82-я годовщина снятия блокады Ленинграда
Читайте также
92%
Нашли ошибку?