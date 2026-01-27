Снегопад парализовал столицу: Москва встала в девятибалльных пробках

Поездки по городу превратились в многочасовое испытание.
Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Яндекс. Карты: Москва встала в девятибалльных пробках из-за снегопада
Утром во вторник загруженность дорог в Москве достигла девяти баллов. Такой уровень заторов зафиксировал сервис Яндекс. Карты. Сложная дорожная обстановка сложилась на фоне сильного снегопада, о котором ранее предупреждали синоптики.
Существенные проблемы с движением наблюдаются в центральной части города. Садовое кольцо практически полностью стоит как по внутренней, так и по внешней стороне, а плотный поток автомобилей образовался на ключевых улицах и бульварах исторического центра. Затруднения также охватили значительную часть Третьего транспортного кольца, где скорость движения заметно снизилась.
Непростая ситуация сложилась и за пределами центра. На МКАД и основных вылетных магистралях автомобили движутся медленно, особенно тяжелая обстановка складывается на северо-западе, западе, юго-западе и востоке города.
Ранее специалисты погодного центра Фобос сообщали, что за день в столице может выпасть до трети месячной нормы осадков, а высота снежного покрова приблизится к полуметру, что и стало одной из ключевых причин транспортного коллапса.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 27 янв
- Город из снежного шара: гид по выживанию во время сильных осадков
- 27 янв
- Жгут костры дома: снегопад в США унес жизни 26 человек
- 27 янв
- Пересаживайтесь на метро: Москву снова накрыл снегопад
- 27 янв
- Снежный апокалипсис накроет столицу: синоптики предупредили о заносах
- 26 янв
- До минус 20: в Санкт-Петербург пришли экстремальные морозы
- 26 янв
- Когда уже потеплеет? Столичный регион ждут изменения
- 25 янв
- Американцы в панике опустошили полки магазинов в ожидании зимнего шторма
- 24 янв
- Метеорологи рассказали, когда в Москве потеплеет
- 22 янв
- Осторожно, сосульки! Петербуржцы боятся выходить из дома из-за падающей с крыш наледи
- 22 янв
- Зима не отступает: какая погода ждет москвичей 22 января
79%
Нашли ошибку?