Историческая зима: снегопад 27 января в Москве стал рекордным

В Москве все силы были брошены на борьбу с последствиями мощного снегопада. Уже побит рекорд, который держался больше 30 лет. И это не предел. Синоптики говорят, что осадки не прекратятся еще как минимум двое суток. Снега столько, что столичные коммунальщики начали заново возводить ставшую знаменитой «Миусскую дюну». Почему сейчас в Москву лучше не ездить — расскажет и покажет корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

Автомобили буксуют, подбрасывая вверх комья снега, их владельцы старательно орудуют лопатами, и происходит это все отнюдь не на Камчатке.

Эта зима точно войдет в историю. Таких сильных снегопадов не было полтора столетия. За два дня — месячная норма осадков. Полуметровые сугробы в Москве, когда такое было.

На фотографии из космоса, сделанной спутником «Арктика-М», гигантский циклон, что пришел с Атлантики и накрыл всю европейскую часть России. Московская область в самом его центре.

«Никогда за всю историю метеонаблюдений в Москве 27 января не выпадало такого большого количества снега. Итого, по данным опорной московской метеостанции ВДНХ, у нас уже лежит 41 сантиметр, и снег ведь еще не прекратился», — заявил метеоролог Никита Поповнин.

Избитое «снежный апокалипсис» уже не кажется преувеличением. Пробки на МКАД, Ленинградском, Варшавском, Симферопольском шоссе. На Калужском шоссе почти без движения, толпа людей идет вдоль трассы пешком.

Снегоуборочная техника возвращает на место знаменитую «Миусскую дюну», полностью перекрывая движение в сторону улицы Александра Невского.

Миллионы машин едва движутся, и выделенные полосы такси здесь плохое подспорье. Только пошел снег, тарифы сразу выросли вдвое.

«До Павловской до полутора тысяч будет. Вчера предупреждали, что будет снегопад, все равно все попрутся», — поделился таксист.

В крупнейшем авиахабе Шереметьево не успевают расчищать взлетно-посадочные полосы. На протяжении трех часов он закрыт, задерживаются прилеты и вылеты, переносят десятки рейсов.

На дорогах из-за непогоды сплошь аварии. В Москве объявлен оранжевый уровень опасности. О приближении циклона предупреждали, советовали оставить авто в гараже, но не все сделали правильные выводы.

Эта зима в России — одна из самых холодных и снежных за всю историю метеонаблюдений. Какое уж тут глобальное потепление.

