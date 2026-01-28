«Я хотела от него ребенка»: Бузова о чувствах, которые не привели к семье

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 1 691 0

Телеведущая призналась, что после громкого расставания в ее жизни был мужчина, с которым она всерьез представляла совместное будущее.

Кого по настоящему любила Ольга Бузова

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Ольга Бузова

Бузова: в моей жизни был мужчина, от которого я хотела ребенка

Телеведущая Ольга Бузова призналась, что около двух лет назад переживала очень сильные чувства к мужчине, с которым всерьез задумывалась о рождении ребенка и создании семьи. Об этом она рассказала в интервью журналистке Лауре Джугелии.

Бузова подчеркнула, что после расставания с блогером Давидом Манукяном именно этот период стал для нее самым эмоционально насыщенным, но отношения так и не сложились.

«Последний раз я это чувство испытывала года два назад. Я смотрела на мужчину и понимала, что хочу родить ребенка и создать семью», — призналась Бузова.

Далее телеведущая пояснила, что для нее рождение ребенка — не формальность и не попытка «успеть по возрасту». По ее словам, она не готова становиться матерью ради самого факта материнства. Бузова считает это слишком серьезным решением и подчеркивает, что ребенок должен появляться только в полноценной семье, где есть любовь, поддержка и партнерство.

Она также откровенно рассказала, что мечтает не только о ребенке, но и о самом состоянии беременности — о заботе со стороны мужчины, о совместных моментах ожидания, о нежности и ощущении защищенности. По словам Бузовой, ей важно прожить этот этап именно как часть семьи, а не в одиночку.

Сейчас телеведущая не состоит в публичных отношениях и сосредоточена на карьере. За последние годы ей приписывали несколько романов, однако ни один из них официально подтвержден не был. Бузова ранее говорила, что готова к браку и материнству, но признает: подходящего партнера, с которым можно было бы реализовать эти планы, рядом пока нет.

По словам Бузовой, желание создать семью и стать матерью остается для нее приоритетным, но она не намерена жертвовать внутренним ощущением правильности ради спешки или давления извне.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Ольга Бузова
28 янв
«Это был удар»: Бузова о предательстве со стороны Бородиной
28 янв
«Если он плохо играл — виновата была я»: Бузова о браке с Тарасовым
28 янв
«Я обалдела»: Ольга Бузова о неожиданной встрече с Давой после расставания
26 янв
«Находятся экспонаты»: Ольга Бузова пожаловалась на ухажеров
22 янв
Неожиданный сюрприз на юбилей: Бузова оказалась на одном курорте с бывшим
21 янв
«Не выкидываю»: Бузова хранит фотографии с бывшим мужем Тарасовым
20 янв
«Куда хочешь подъеду»: как Бузова планирует совмещать карьеру и семью
19 янв
Все при ней — кроме мужа и детей: парадокс одиночества Ольги Бузовой
14 янв
«Ей обязательно повезет»: Меньщиков о личной жизни Бузовой
14 янв
«Никто не потянет»: Ольга Бузова о мужчинах и цене популярности
-9° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
76.55
0.54 90.93
0.64
Притянуть удачу и деньги через волосы: лунный гороскоп стрижек на февраль...

Последние новости

17:57
«Останусь жирной»: Ксения Бородина пожаловалась на лишний вес
17:53
Дочь Лерчек расплакалась из-за новости о том, что у нее будет брат
17:40
Стивен Сигал выставил на продажу особняк на Рублевке
17:36
«Это был удар»: Бузова о предательстве со стороны Бородиной
17:28
«Если он плохо играл — виновата была я»: Бузова о браке с Тарасовым
17:20
Путин: строительный сектор РФ готов помочь в восстановлении Сирии

Сейчас читают

800 млн просмотров: на Украине требуют санкций для «Маши и Медведя»
Идут учиться: количество вакансий курьеров на полной занятости впервые снизилось
Трагедия в семье Ольги Орловой: певица экстренно покинула Мальдивы
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026