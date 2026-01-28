«Я хотела от него ребенка»: Бузова о чувствах, которые не привели к семье
Телеведущая призналась, что после громкого расставания в ее жизни был мужчина, с которым она всерьез представляла совместное будущее.
Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Бузова: в моей жизни был мужчина, от которого я хотела ребенка
Телеведущая Ольга Бузова призналась, что около двух лет назад переживала очень сильные чувства к мужчине, с которым всерьез задумывалась о рождении ребенка и создании семьи. Об этом она рассказала в интервью журналистке Лауре Джугелии.
Бузова подчеркнула, что после расставания с блогером Давидом Манукяном именно этот период стал для нее самым эмоционально насыщенным, но отношения так и не сложились.
«Последний раз я это чувство испытывала года два назад. Я смотрела на мужчину и понимала, что хочу родить ребенка и создать семью», — призналась Бузова.
Далее телеведущая пояснила, что для нее рождение ребенка — не формальность и не попытка «успеть по возрасту». По ее словам, она не готова становиться матерью ради самого факта материнства. Бузова считает это слишком серьезным решением и подчеркивает, что ребенок должен появляться только в полноценной семье, где есть любовь, поддержка и партнерство.
Она также откровенно рассказала, что мечтает не только о ребенке, но и о самом состоянии беременности — о заботе со стороны мужчины, о совместных моментах ожидания, о нежности и ощущении защищенности. По словам Бузовой, ей важно прожить этот этап именно как часть семьи, а не в одиночку.
Сейчас телеведущая не состоит в публичных отношениях и сосредоточена на карьере. За последние годы ей приписывали несколько романов, однако ни один из них официально подтвержден не был. Бузова ранее говорила, что готова к браку и материнству, но признает: подходящего партнера, с которым можно было бы реализовать эти планы, рядом пока нет.
По словам Бузовой, желание создать семью и стать матерью остается для нее приоритетным, но она не намерена жертвовать внутренним ощущением правильности ради спешки или давления извне.
