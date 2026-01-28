«Это был удар»: Бузова о предательстве со стороны Бородиной
Телеведущая объяснила, почему многолетняя совместная работа не переросла в близкие отношения.
Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Бузова назвала причиной скандала с Бородиной подлые действия за спиной
Телеведущая Ольга Бузова рассказала, из-за чего на самом деле произошел ее многолетний конфликт с ее коллегой Ксенией Бородиной.
В интервью журналистке Лауре Джугелии Бузова призналась, что между ними никогда не было настоящей дружбы, а болезненный разрыв случился на фоне личных переживаний и рабочих решений, которые она восприняла как предательство.
«Когда они сажают в кадр моего бывшего молодого человека, а бывшая коллега даже не предупреждает меня об этом, для меня это был такой удар. Они за спиной это все сделали… Это был самый болезненный момент для меня», — призналась Бузова.
Телеведущая пояснила, что их отношения с Бородиной всегда были исключительно рабочими. По ее словам, за годы совместной работы они могли общаться в гримерке, шутить и поддерживать друг друга в отдельных ситуациях, но настоящими подругами никогда не были. Бузова отметила, что за все время они лишь однажды вместе ужинали, и это, по ее мнению, многое говорит о характере их общения.
Бузова добавила, что со временем у нее накопились обиды. Особенно тяжело она переживала период после расставания с блогером Давидом Манукяном, когда услышала, что Бородина обсуждает ее личную жизнь и делает нелестные комментарии в компании ее бывшего возлюбленного. Именно тогда Бузова окончательно поняла, что этот человек ей не близок, и приняла решение «быстро прожить» ситуацию и идти дальше.
Телеведущая также напомнила, что 2021 год стал для нее одним из самых сложных: она начала вести проект «Звезды в Африке», столкнулась с конфликтами в профессиональной среде и одновременно переживала давление со стороны коллег. На этом фоне любые негативные высказывания и действия, по ее словам, воспринимались особенно остро.
Бузова подчеркнула, что никогда не считала произошедшее открытым конфликтом, но после ряда событий решила вычеркнуть этих людей из своей жизни. Она уверена, что работа не обязывает к дружбе, а уважение не всегда перерастает в близкие отношения. Сейчас телеведущая сосредоточена на карьере и будущем, считая эту историю для себя окончательно закрытой.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 28 янв
- «Если он плохо играл — виновата была я»: Бузова о браке с Тарасовым
- 28 янв
- «Я хотела от него ребенка»: Бузова о чувствах, которые не привели к семье
- 28 янв
- «Я обалдела»: Ольга Бузова о неожиданной встрече с Давой после расставания
- 26 янв
- «Находятся экспонаты»: Ольга Бузова пожаловалась на ухажеров
- 22 янв
- Неожиданный сюрприз на юбилей: Бузова оказалась на одном курорте с бывшим
- 21 янв
- «Не выкидываю»: Бузова хранит фотографии с бывшим мужем Тарасовым
- 20 янв
- «Куда хочешь подъеду»: как Бузова планирует совмещать карьеру и семью
- 19 янв
- Все при ней — кроме мужа и детей: парадокс одиночества Ольги Бузовой
- 14 янв
- «Ей обязательно повезет»: Меньщиков о личной жизни Бузовой
- 14 янв
- «Никто не потянет»: Ольга Бузова о мужчинах и цене популярности
Читайте также
92%
Нашли ошибку?