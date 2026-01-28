«Это был удар»: Бузова о предательстве со стороны Бородиной

Бузова назвала причиной скандала с Бородиной подлые действия за спиной

Телеведущая Ольга Бузова рассказала, из-за чего на самом деле произошел ее многолетний конфликт с ее коллегой Ксенией Бородиной.

В интервью журналистке Лауре Джугелии Бузова призналась, что между ними никогда не было настоящей дружбы, а болезненный разрыв случился на фоне личных переживаний и рабочих решений, которые она восприняла как предательство.

«Когда они сажают в кадр моего бывшего молодого человека, а бывшая коллега даже не предупреждает меня об этом, для меня это был такой удар. Они за спиной это все сделали… Это был самый болезненный момент для меня», — призналась Бузова.

Телеведущая пояснила, что их отношения с Бородиной всегда были исключительно рабочими. По ее словам, за годы совместной работы они могли общаться в гримерке, шутить и поддерживать друг друга в отдельных ситуациях, но настоящими подругами никогда не были. Бузова отметила, что за все время они лишь однажды вместе ужинали, и это, по ее мнению, многое говорит о характере их общения.

Бузова добавила, что со временем у нее накопились обиды. Особенно тяжело она переживала период после расставания с блогером Давидом Манукяном, когда услышала, что Бородина обсуждает ее личную жизнь и делает нелестные комментарии в компании ее бывшего возлюбленного. Именно тогда Бузова окончательно поняла, что этот человек ей не близок, и приняла решение «быстро прожить» ситуацию и идти дальше.

Телеведущая также напомнила, что 2021 год стал для нее одним из самых сложных: она начала вести проект «Звезды в Африке», столкнулась с конфликтами в профессиональной среде и одновременно переживала давление со стороны коллег. На этом фоне любые негативные высказывания и действия, по ее словам, воспринимались особенно остро.

Бузова подчеркнула, что никогда не считала произошедшее открытым конфликтом, но после ряда событий решила вычеркнуть этих людей из своей жизни. Она уверена, что работа не обязывает к дружбе, а уважение не всегда перерастает в близкие отношения. Сейчас телеведущая сосредоточена на карьере и будущем, считая эту историю для себя окончательно закрытой.

