Снова без дома: квартиры Долиной в Латвии могут продать на аукционе

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 39 0

Артистка деньги с торгов не получит.

Какая недвижимость есть у Долиной кроме квартиры в Хамовника

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Тема:
Скандал с квартирой Долиной

Адвокат Кузьмин: квартиры Долиной в Латвии могут продать на аукционе

Народная артистка России Лариса Долина рискует потерять квартиры в латвийском городе Юрмала из-за вступивших в силу поправок в местное законодательство. Недвижимость могут пустить с молотка за долги за коммуналку. Об этом сообщил в беседе с изданием «Абзац» адвокат Геннадий Кузьмин.

С января текущего года в Латвии вступил в силу закон, при которых задолженность по коммунальным платежам привязывается непосредственно к объекту недвижимости, а не к его владельцу.

Молчание громче слов: как Лариса Долина избегает ответов на вопросы журналистов

У знаменитости в собственности находятся две квартиры, суммарная рыночная стоимость которых оценивается примерно в 95 миллионов рублей. Согласно новым правилам, если счета за обслуживание жилплощади не будут оплачиваться на протяжении трех лет, государственные органы получат право выставить объект на открытые торги.

Специалист пояснил, что по истечении трехлетнего периода управляющая организация может инициировать упрощенное судебное разбирательство. В рамках этой процедуры взыскание долга происходит путем принудительной реализации имущества даже при отсутствии собственника.

«Если дело дойдет до аукциона, что вполне реально в течение ближайших 12–18 месяцев, учитывая накопленные долги, то судебный исполнитель выставляет квартиру на государственном портале электронных торгов», — подчеркнул адвокат.

По словам Кузьмина, купить недвижимость Долиной может любой гражданин ЕС или резидент, не подпадающий под ограничения. Однако, как отметил эксперт, из-за антироссийских санкций такие «проблемные» объекты часто продают со скидкой.

«После продажи из суммы вычитаются долги по ЖКХ, налоги и пени. Остаток зачисляется на специальный санкционный счет. Долина не сможет забрать эти деньги, пока ее фамилия не будет вычеркнута из Регламента Совета ЕС», — уточнил специалист.

Дополнительные сложности для певицы создает тот факт, что она находится под персональными санкциями Евросоюза. Это делает невозможным личное присутствие в Латвии для распоряжения имуществом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 января, для всех знаков зодиака

