Снова в тайгу: в Красноярском крае возобновили поиски пропавшей семьи Усольцевых

В Красноярском крае возобновили поиски пропавшей семьи Усольцевых
Поиски семьи Усольцевых, пропавшей во время туристического похода, возобновили в Красноярском крае. Повторные мероприятия стартовали 30 января на территории деревни Кутурчин Партизанского района. Об этом сообщает Служба спасения Красноярского края.
В пресс-службе ведомства уточнили, что «30 и 31 января спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда по заявке правоохранительных органов будут задействованы в повторных мероприятиях по поиску пропавшей семьи на территории д. Кутурчин Партизанского района».
Семья Усольцевых пропала 28 сентября 2025 года во время похода к горе Буратинка в Партизанском районе Красноярского края. Поводом для начала поисков стало то, что туристы перестали выходить на связь, после чего родственники обратились за помощью.
В рамках масштабной поисковой операции к работам привлекли около 400 человек, включая волонтеров, сотрудников правоохранительных органов и спасателей. За время поисков было обследовано порядка 500 дорог, однако удалось обнаружить лишь несколько косвенных зацепок. Активная фаза операции была завершена 12 октября 2025 года.
В Следственном комитете ранее заявляли, что приоритетной версией исчезновения Усольцевых считается несчастный случай. Дополнительно 5 января 2026 года свидетели не подтвердили версию о возможном побеге семьи из России, отметив, что у туристов отсутствовали какие-либо ограничения на выезд из страны.
